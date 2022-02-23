前夫愛上現任「女裝男友」！一周見3次瘋狂追求 日女被迫三人行
分手後還能做朋友嗎？能夠接受前任與現任做朋友嗎？上月一位日本網友在Twitter分享自己的獨特經歷，還被漫畫家畫成四格漫畫，道出一個前夫愛上自己的現任男友的奇葩故事。
茅原クレセ（Kayahara Kurese）是一位漫畫家，經常募集一些在酒吧中發生的真人真事，將有趣的事件畫成漫畫分享。網友あーりん@れにほいみん（Aarin）1月底在Twitter上回應分享自己的奇葩經歷。説到自己現在的丈夫曾經在一間女裝酒吧工作，她一天帶前夫到丈夫（當時是男友）的店裡後，前夫竟深深地迷上Aarin的丈夫，更變成常客。
網友あーりん@れにほいみん（Aarin）曾經離婚，之後依然與前夫保持良好的友誼關係。後來認識的新男友在一間女裝酒吧工作，Aarin將前夫帶到該酒吧時卻發生「前夫迷上現任」的意外場面。Aarin的丈夫（當時是男友）身穿女裝，看起來就像是一位可愛女孩，令前夫瞬間愛上。
自此以後，Aarin的前夫會每周3次，不厭其煩地來回60公里的路程到女裝酒吧裡支持Aarin的丈夫。還會為他開香檳、送衣服和化妝品等等…禮物，成為Aarin丈夫的真愛粉。後來Aarin和這位女裝男友結婚，也不改前夫對他的愛。這個3人組合還曾一起去過兩次旅行。其中一次是結婚的半年後，是Aarin的父母、Aarin、父母店裡的員工、前夫、現任一起去北海道的奇葩組合。
這個奇葩故事引起了漫畫家茅原クレセ的注意，將3人行的故事變成四格漫畫。Aarin在漫畫被瘋傳後補充即使知道兩人已經結婚，也一起去過幾次旅行，前夫的愛還是沒有改變。最後是丈夫抵不住前夫的愛，傳訊息跟前夫表示斷絕關係，於是前夫便失戀了。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
【女装バー体験談】ガチ恋旦那 pic.twitter.com/022zs6etid— 茅原クレセ【ヒマチの嬢王】12巻3/10発売 (@kayaharakurese1) January 27, 2022
今の旦那が女装でお水してた頃、前の旦那をそのお店に連れて行ったら、ガチ恋客になってしまったｗ— あーりん＠れにほいみん (@02nagoya) January 23, 2022
往復60キロを週3で通ってシャンパン下ろしまくり、服や化粧品も貢ぎ、北海道旅行に数回行き、そのうちの一回はうちの両親、両親の店の店員、前旦那、元旦那、私というカヲスなメンバーでした（3枚目） pic.twitter.com/NLDxQGzJG7
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文章授權轉載自《香港01》
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