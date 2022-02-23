丈夫不願幫她收衣服 人妻報復「不買他的食物、不換他的床單」

英國女性凱爾西（Kelsi Burns）日前在社群平台提到，丈夫馬特（Matt）在家裡衣服洗好後，拒絕收她的衣服讓她心生不滿，決定不做跟馬特有關的家務，此舉引起網友爭論，有人認為這種「報復行為」會傷害婚姻關係，但也有人贊同凱爾西並說自己也會有相同的反應。

凱爾西透露她現在不幫馬特換床單，且只為自己和孩子們購物、只洗自己和孩子的衣服。她在影片中拍出家中冰箱食物貼了給馬特看的紙條：「凱爾西買的」，不讓馬特吃。還寫著：「希望你不會肚子餓。」

凱爾西解釋自己和馬特已經在一起10年了，但他們的關係隨著時間挪移發生了變化，她現在對馬特的要求，跟從前沒生2個小孩時的要求很不同。凱爾西表示：「不能因為結婚就停止進步。幾年前你還可以接受的事情，現在不能接受就必須重新劃清界線。且現在有了孩子，很多事就得重新分配，這是彼此從前從來沒討論過的話題。」

有網友認同凱爾西的報復手段，但也有不少質疑：「這是很負面的攻擊行為，你們該談談」、「當你要採取這種手段對方才能理解時，或許就代表你該離開了」、「要不要考慮換個老公？」

還有一名網友建議：「夫妻不必只由一人負擔所有家務、而是要分工合作。好比在我家，我老婆負責整理床鋪、洗衣服和燙衣服，而我負責做飯、倒垃圾以及所有DIY工作。我們通常一起採買食物。平常有各自的空間，她在一個房間裡看她喜歡的電視節目，而我在另一個房間裡看我喜歡的電影。我們已經享受20多年幸福的婚姻生活，沒吵過架。」