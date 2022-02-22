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影／62歲男人愛上「氣球」 家裡塞滿5萬顆、天天與它們共眠

聯合新聞網 / 綜合報導
62歲男人愛上「氣球」 家裡塞滿5萬顆。圖／取自thesun
62歲男人愛上「氣球」 家裡塞滿5萬顆。圖／取自thesun

美國62歲男性朱力爾斯（Julius）日前上電視節目分享他對氣球的愛與「性癡迷」（sexual obsession）。

朱力爾斯說，美麗、柔軟、光滑、精緻的氣球已成為他性愛的寄託：「我會擁抱、親吻氣球，就像置身天堂。」他透露家裡有超過5萬顆氣球，他與每顆氣球都有特殊的「連結」，也有自己的偏愛，就像有人喜歡金髮、有人喜歡黑髮。

朱力爾斯每天晚上都睡在裝滿氣球的房間。他表示：「我知道氣球不是活的，但我有時納悶它們是不是因為我的愛而活過來。」

朱力爾斯對氣球的愛戀始於他4歲住院時，母親送他的藍色氣球。收到氣球那天晚上，一名護理師刺破了他的氣球，他哭到睡著了，自此氣球爆裂聲讓他感到心煩意亂。朱力爾斯說妻子雖然覺得他的戀物癖很奇怪，但最終予以接納。

朱力爾斯認為人們不該這麼快評斷他的性癖好：「愛氣球沒什麼錯。也不危險、不會傷害任何人。」

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