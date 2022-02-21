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他裝「干擾器」治兒半夜玩手機不睡覺 警察卻找上門害慘自己

聯合新聞網 / 綜合報導
一位爸爸為了替兒子戒斷網路成癮問題，在家中安裝訊號干擾器。 示意圖／ingimage
一位爸爸為了替兒子戒斷網路成癮問題，在家中安裝訊號干擾器。 示意圖／ingimage

小孩半夜玩手機不睡覺，該怎麼辦？法國一位爸爸為了替兒子戒斷網路成癮問題，在家裡裝了訊號干擾器，每天午夜至凌晨3點切斷網路訊號，未料整個小鎮的訊號都被截斷，最終這位爸爸付出慘痛代價。

根據外媒《BLEEPING COMPUTER》報導，日前法國西南部的沿海小鎮梅桑熱（Messanges）發生奇怪事件，每天午夜開始至凌晨3點，小鎮上的網路訊號都會斷訊，當地居民紛紛向法國家頻譜管理機構（ANFR）投訴。

ANFR介入調查後，果真深夜在一處民宅發現訊號干擾源，隔日警方上門盤查，屋主才坦承是因為想要幫孩子戒掉網路成癮的狀況，孩子每天半夜不睡覺還在玩手機，所以才會出此下策，在家裡裝設訊號干擾器，但沒想到訊號干擾器竟切斷整個小鎮的網路訊號。

不過，依照法國律法規定，擅自使用訊號干擾器是非法行為，最高恐處3萬歐元（約94.8萬新台幣），並判處6個月徒刑。

法國 網路成癮 奇聞

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