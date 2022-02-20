快訊

美FDA可望今秋批准BNT、莫德納「第2劑加強劑」使用權

台中7.7度！氣象局：今天寒流影響最劇烈 入夜前持續下探

遭閨密搶男友！胖妹怒減32公斤變女神 網讚「最美的復仇」

香港01 / 撰文／李納德
Thảo Nhi是時裝設計系大四生，她勁減32公斤變身女神獲網民大讚。（網上圖片）
Thảo Nhi是時裝設計系大四生，她勁減32公斤變身女神獲網民大讚。（網上圖片）

除了肥仔是潛力股，肥妹一樣是，這名越南女生更是肥妹界大變身的藍籌股！胡志明市有名21歲大四女生，從小肥胖只敢穿鬆身衣服，體重高峰期達78公斤，被取笑得最嚴重的時候，時刻遭旁人「目光審判」，結果她花5個月時間從飲食及運動入手，終於勁減32公斤，腰圍由33吋減到23吋，搖身一變化作時裝設計系氣質美女。

她去年大方分享瘦身秘訣，特別提到戒零食最痛苦，放入口要吐出來，幸好想到方法解決，而瘦身最大動力，源於拍拖3年的初戀男友被閨密搶去。雖遭受雙重背叛，但現在她已放下仇恨，更對前任說「對不起」，皆因「在我最糟糕的時候當你女友」，網民則讚歎肥妹大翻身的故事很勵志，形容是「最美的復仇」。

近日網上瘋傳越南1名女大生的減肥故事，其實事件去年已有越南傳媒報道，她接受越南網媒訪問，分享的減肥經歷引起熱議。事件中的女主角Nguyễn Thị Thảo Nhi是千禧寶寶，於胡志明市出生，現時是胡志明市科技大學4年級生，修讀時裝設計。從她分享的照片所見，改變之大不止換臉，甚至儼如換了個人。她最胖時期部分角度看樣似演員林雪，現在卻是個氣質美女。

Thảo Nhi說初戀男友從沒叫她減肥，更帶她到處吃喝，但他竟然愛上閨密。（網上圖片）
Thảo Nhi說初戀男友從沒叫她減肥，更帶她到處吃喝，但他竟然愛上閨密。（網上圖片）

Thảo Nhi說從小因胖胖身型被取笑，更揶揄她長得醜，在朋友間成為被戲弄的角色，絕少異性朋友。高峰時期她曾重達78公斤，正是被取笑得最嚴重的日子，走到哪都被「目光審判」，幾乎情緒崩潰，當時她決定將種種痛苦化作減肥力量。

其減肥計劃分飲食及運動部分，Thảo Nhi先從YouTube學習減肥鍛煉動作，每天做2節，每節1小時，多天練到滿地汗。她在房內運動，買了塊大鏡，每次鍛煉都會照鏡，觀看自己每天變化。不過，她認為瘦身成功有80%依賴改變飲食習慣，會據狀況更換菜單，接觸到的澱粉質只有番薯，主要還是吃綠色蔬菜，絕不吃糖、油膩及油炸食物。

原本愛吃零食喝奶茶，她最初面對的最大難關是戒零食和肉，「戒零食是最困難的，我有時會將零食放入口，想了一想又馬上吐出來」。不敢亂吃又心累，但她從未想過放棄，後來想到用香蕉、蘋果混合乳酪和燕麥取代零食，解決口痕問題。

Thảo Nhi是時裝設計系大四生，她勁減32公斤變身女神獲網民大讚。（網上圖片）
Thảo Nhi是時裝設計系大四生，她勁減32公斤變身女神獲網民大讚。（網上圖片）

經歷5個月努力，Thảo Nhi成功減掉32公斤，現體重46公斤，腰圍從85厘米（約33吋）減到60厘米（約23吋），身邊朋友相當震撼。過去她只穿寬鬆衣服，自己卻從不喜歡，現在穿細碼衣衫還覺得鬆身，可以穿以前不敢碰的衣服，感覺很幸福。因為讀時裝設計，她更愛現時穿搭，已放棄所有舊衣物，直接買了個新衣櫃。

其後有傳媒報道，Thảo Nhi減肥的另一大原因，是前男友被閨密搶去，那是她的初戀，2人讀高中已認識，前男友是第一個不取笑她外表的人，更是第一個讚她漂亮的人。2人畢業後拍拖，拍拖3年後，有朋友爆料稱指其男友與閨密出軌。Thảo Nhi同時遭男友和閨密背叛，她有問男方原因，未料他直答覺得她太胖。這令Thảo Nhi難以接受，因為拍拖以來男友從未叫過她減肥，更帶她到處吃喝。她想到閨密雖不漂亮，但身材卻很苗條，因而成為其減肥動力。

Thảo Nhi表示被拋棄的確是動力之一，但回想起來，女孩子自愛和積極更重要。回頭看舊照，她都不相信相中人是自己，提到前男友只說「首先對不起，在我最糟糕的時候當你女友，其次，謝謝你在我最需要你時離開我」。她已不討厭對方，「減肥後更快樂了」，分享經歷是想發放更多正能量，又寄語大家捱過最累的日子，回頭就會驚嘆自己有多堅強。網民笑言她完成「完美復仇」，又說是「最美的復仇」才對，笑言她的「前男友一定後悔到不行」。

Thảo Nhi已成功瘦身，由78公斤減到46公斤，腰圍減了10吋，由肥妹變身氣質美女。（網上圖片）
Thảo Nhi已成功瘦身，由78公斤減到46公斤，腰圍減了10吋，由肥妹變身氣質美女。（網上圖片）

Thảo Nhi已成功瘦身，由78公斤減到46公斤，腰圍減了10吋，由肥妹變身氣質美女。（網上圖片）
Thảo Nhi已成功瘦身，由78公斤減到46公斤，腰圍減了10吋，由肥妹變身氣質美女。（網上圖片）

延伸閱讀：

肥仔被女友狠飛！地獄式減肥甩肉變超帥OPPA　成果照千萬網民驚歎

減肥｜日女生半年減18kg　不戒零食改進食次序　營養師：值得參考

文章授權轉載自《香港01》

減重

延伸閱讀

民代拚減肥 游淑慧戒澱粉、李明賢靠跑步

想變瘦不難！吃飯減肥先學3招　用餐不講話、筷子一直拿才會越吃越胖

福原愛認了準備再婚！談江宏傑竟笑「總算可以離婚了」

福原愛被爆要與「橫濱男」再婚　笑談江宏傑：總算可以離婚

相關新聞

遭閨密搶男友！胖妹怒減32公斤變女神 網讚「最美的復仇」

除了肥仔是潛力股，肥妹一樣是，這名越南女生更是肥妹界大變身的藍籌股！胡志明市有名21歲大四女生，從小肥胖只敢穿鬆身衣服，體重高峰期達78公斤，被取笑得最嚴重的時候，時刻遭旁人「目光審判」，結果她花5個月時間從飲食及運動入手，終於勁減32公斤，腰圍由33吋減到23吋，搖身一變化作時裝設計系氣質美女。

非炫富？土豪網紅信風水 出門戴2公斤金飾兼開「黃金戰車」

這是在花式炫富嗎？越南39歲男子陳德來（Tran Duc Loi）經營貴價寵物生意，本身亦是TikTok網紅，近日他大曬金飾的影片引來熱議，因為他出門都要穿戴逾50件金飾，即共重逾2公斤的黃金，最令人關注的，是他有輛鍍金的開蓬車，在街上極招搖。他受訪時透露，自己因為相信風水，五行屬金故覺得戴金會帶來好運，而且手上的戒指是根據四靈聖獸來戴。雖然有網民留言稱想認「契爺」，但許多人批評他明明在炫富教壞細路，又揶揄有本事為何不戴純金。

實驗室骷髏「生前」是花美男？日本專家幫修復 驚人模樣曝光

讀書時期大家應該都有在實驗室裡看過人造骷髏模型，除了覺得有點恐怖之外，有沒有想象過他們「生前」的容貌呢？日本節目《月曜から夜ふかし》日前為了滿足大家的好奇心，找來正在攻讀解剖學和臉部研究的美容師高見壽子老師....

日本業者推「馬桶造型和菓子」 網友驚呼：吃這個需要勇氣

日本一間公司販售一款馬桶造型和菓子，民眾需DIY把紅豆餡擠入「馬桶」內，看起來很有「味道」；不僅外觀，這款和菓子連命名都...

德國正妹渴望擔任連環殺手 透過約砲想「每天殺一人」

德國一名19歲女性莎菈（Sarah M），日前被揭露她從去年5月開始的約砲行為，其實是她的連環殺人案計畫，一位跟她約會的男性扎耶德（Zayed）就遭她刺頸身亡，莎菈在犯案後1小時遭警方逮捕。

情侶雪地玩丟人弄丟訂婚戒懸賞 善心人尋回獎金也捐出

最終，有男子拿着金屬探測器到雪地尋找，順利尋回寄去德州物歸原主，更將那些獎金捐給當地山區救援隊。曾有網友笑言有人找到很可能會私吞鑽戒，沒料到善心男特意尋找物歸原主之餘，更捐出獎金助人，引來不少人衷心致敬。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。