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實驗室骷髏「生前」是花美男？日本專家幫修復 驚人模樣曝光

香港01 / 記者白兔糖／報導
正在研究骷髏的高見老師。圖／日本節目《月曜から夜ふかし》截圖
正在研究骷髏的高見老師。圖／日本節目《月曜から夜ふかし》截圖

讀書時期大家應該都有在實驗室裡看過人造骷髏模型，除了覺得有點恐怖之外，有沒有想象過他們「生前」的容貌呢？日本節目《月曜から夜ふかし》日前為了滿足大家的好奇心，找來正在攻讀解剖學和臉部研究的美容師高見壽子老師，進行一系列驗證。到底實驗室的骷髏模型會是一位美男子還是醜男呢？

《月曜から夜ふかし》節目中經常作各種有趣驗證，這次他們決定研究能否從一個人的骷髏頭知道他們「生前」是美男還是醜男。他們請來高見壽子老師，幫忙復原實驗室骷髏模型「生前」的相貌。

高見壽子老師非常厲害，是一名邊做美容師，邊做解剖學和臉部研究的研究生。雖然她表示自己可以透過觀測骷髏模型判斷出相貌，但節目組仍先用了一個小測驗試探她的實力。他們找來節目團隊中兩位男士，左邊是竹谷導演，右邊是較年輕的美男千葉。取得兩人的頭部X-ray照片給高見老師分辨誰更俊美。高見老師一眼便看出右邊X-ray照片中的千葉才是美男。原來透過骷髏的頭蓋骨和臉骨的大小、眼窩位置、鼻子大小，都可以判斷到骷髏本來的大概相貌。至於是單眼皮還是雙眼皮，就只可以透過骷髏的人種推斷。

雖然高見老師表示自己可以透過觀測骷髏模型判斷出相貌，節目組先用一個小測驗試試高見老師的實力，他們找來節目團隊中兩位男士，讓她分辨誰更俊美。圖／日本節目《月曜から夜ふかし》截圖
雖然高見老師表示自己可以透過觀測骷髏模型判斷出相貌，節目組先用一個小測驗試試高見老師的實力，他們找來節目團隊中兩位男士，讓她分辨誰更俊美。圖／日本節目《月曜から夜ふかし》截圖

到了驗證的重點部分，節目組將一個骷髏模型模型交給高見老師。她指出實驗室骷髏的樣子不太像日本人，特別是眼窩和鼻子的部分像是歐洲人。可能修復結果會出現神似下顎較突出的日本男星阿部寬。之後高見老師著手修復骷髏模型，逐步修復眼球和肌肉等等部位。

雖然最終修復的實驗室骷髏模型的樣子是否美男可能見仁見智，不過他看起來像是一位很開朗。大家覺得他會是哪一個國家的人呢？

高見老師著手修復骷髏模型，逐步修復眼球和肌肉等等部位。圖／日本節目《月曜から夜ふかし》截圖
高見老師著手修復骷髏模型，逐步修復眼球和肌肉等等部位。圖／日本節目《月曜から夜ふかし》截圖
最終修復的實驗室骷髏模型是這個樣子。圖／日本節目《月曜から夜ふかし》截圖
最終修復的實驗室骷髏模型是這個樣子。圖／日本節目《月曜から夜ふかし》截圖

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文章授權轉載自《香港01》

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