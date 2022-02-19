情侶雪地玩丟人弄丟訂婚戒懸賞 善心人尋回獎金也捐出

世上還有很多不求回報的好人。美國1對情侶到科羅拉多州的滑雪勝地小鎮度假，在山上男友貪玩將女友丟到雪地上，未料女友起身發現訂婚戒指不見了，2人找到幾天都沒發現，最終被迫離去。由於戒指是男友父親設計給未來新娘，故2人希望當地有心人幫忙尋回，稱願為找到的人提供500美元（約14,000元台幣）獎金。

最終，有男子拿着金屬探測器到雪地尋找，順利尋回寄去德州物歸原主，更將那些獎金捐給當地山區救援隊。曾有網友笑言有人找到很可能會私吞鑽戒，沒料到善心男特意尋找物歸原主之餘，更捐出獎金助人，引來不少人衷心致敬。

哥倫比亞廣播公司報導，美國一對情侶莫拉萊斯（Paulina Morales）和馬拉傑（Deven Maraj）早前去科羅拉多州度假，其間去了洛基山脈下小鎮布雷肯里奇（Breckenridge），該鎮是採礦小鎮，同時是滑雪及騎馬勝地。2人去行山時，馬拉傑貪玩將女友拋入雪地中，當莫拉萊斯爬起身時，發現手上的訂婚戒指不見了，他們找了幾天，更用上了金屬探測器，但始終找不到，無奈地不得不回家。

這枚訂婚戒指別具意義，因為是由馬拉傑的父親專門為未來新抱莫拉萊斯設計，對他們來說不僅僅是枚戒指，更代表2人經歷和關係的堅定。他們事後提供了位於小鎮藍河以西一條小路上的坐標，相信是戒指遺失處，希望當地人可以幫手尋找，並承諾提供500美元獎金。

有網友祝2人早日找回訂情信物，又指其實待大雪融化，很快就能找回。不過也有人認為找到的人可能不會歸還，「500元要人大海撈針尋回訂婚戒指，要麼是假的，要麼是認為那人很蠢」。莫拉萊斯回覆稱知道獎金不多，只想補償有心人花的時間，笑言「此刻真希望是假的」，暗指那是真鑽戒。

善心男比薩米加洛看到新聞後覺得值得一試，用金屬探測器到場搜索，結果真的尋回戒指。CBS新聞截圖

結果真的有心真人出現，來自科羅拉多薩米特縣（Summit County）的比薩米加洛（Tony Pizzamigalo），看完新聞覺得值得一試。他帶上金屬探測器去雪地尋找，過程中只吃過一次詐糊，之後很快就找到戒指，地點正正是那對情侶推測的遺失處附近，隨即把戒指寄回德州交到物主手上。

比薩米加洛說很高興幫到手，計劃將獎金捐給當地志願團隊「Summit Rescue Group」，他們備致力於山區救援。情侶感謝所有幫手搜索戒指的人，又說對方的確不求回報，希望他們將錢捐給山區救援隊，「真正的善意在於賦予而不期望回報」。網民紛紛向比薩米加洛致敬，更佩服他不求回報直接將錢捐給志願團體，更笑言情侶應該要邀請他到婚禮，並在現場拿戒指交給他們。

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文章授權轉載自《香港01》