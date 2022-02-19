德國正妹渴望擔任連環殺手 透過約砲想「每天殺一人」
德國一名19歲女性莎菈（Sarah M），日前被揭露她從去年5月開始的約砲行為，其實是她的連環殺人案計畫，一位跟她約會的男性扎耶德（Zayed）就遭她刺頸身亡，莎菈在犯案後1小時遭警方逮捕。
根據《太陽報》指出，莎菈過去就想當連環殺手，她的浴室還掛著美國連環殺手拉米雷斯（Richard Ramirez）和邦迪（Ted Bundy）的海報。她從去年5月1日開始在網路約砲，計劃透過此方式吸引別人跟她約會，進而達到「每天殺一個人」的願望。
莎菈在犯案的前5天買好一把野營刀，在交友平台上面以暱稱暱稱切瑞（Domina Cherry）來犯案。當天38歲的男性扎耶德開車去載莎菈，準備跟她來一場浪漫的約會，沒想到莎菈在車上拿刀刺向札耶德的頸部，雖然札耶德奮力掙扎，但最後仍傷重不治。
據了解，莎菈在犯案前夕，還跟朋友透露自己「很興奮」，要求朋友祝福她殺人成功。她在犯案後1小時就被逮捕。
法官審理此案時，批評莎菈完全沒有同情心，她還上網搜尋要從哪裡刺穿人的頸部才能「致命」，以及被害人要多久才會死亡，最後，莎菈被判必須在社會治療機構服刑12年。
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