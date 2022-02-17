日本媽保存母乳 19年後求兒子喝下...獵奇行為背後有洋蔥

母愛可以促使母親為子女做出各種犧牲、抉擇，發展成溫馨暖心故事。不過這次日本節目《探偵！ナイトスクープ》介紹的一位母親卻選擇以一種驚人的方式展示母愛。原來她早在19年前，兒子諒也1歲的時候就將自己的母乳交給大學實驗室進行冷凍乾燥，希望兒子成年時可以再飲用 !

節目《探偵！ナイトスクープ》採訪的這位媽媽在2003年將母乳冷凍乾燥，多年來放在家裡的冰格保存。19年後母乳終於重見天日，被帶到兒子諒也面前。萬分「感動」的諒也試喝後用一個字形容母乳的味道。令人在意的母乳味道是……

節目《探偵！ナイトスクープ》採訪的這位媽媽19年前曾上一個電視節目，希望可以將母乳冷凍乾燥，讓兒子諒也成年後再嚐母乳滋味。當年一行人到訪位於日本寢屋川市的攝南大學部，借助藥學部團隊的設備將母乳冷凍乾燥。冷凍乾燥能透過去除水分，令食物較難腐壞。團隊首先將母乳在-70°C酒精中急凍，再將讓水分氣體化，讓母乳可以於冷凍狀態下乾燥保存。

到了冷凍乾燥母乳重見天日的時候，看到母乳已有一點淡黃色。節目邀請的教授，指當年密封時容器内的氧氣有可能已經令母乳的脂質氧化。雖然不能保證味道，只要將母乳低溫殺菌就可以安全飲用。這位媽媽與兒子諒也在中學時期就開始分開居住。兩人因生活節奏不一樣關係不好，經常吵架。這次節目組也是靠與諒也同住的朋友幫助下，才可以在他不知情的情況下訪問他；因此媽媽登場時場面亦一度尷尬。

諒也聽到這次節目要他喝19年前的母乳後立刻拒絕，形容是「懲罰遊戲」。當以爲會繼續僵持的時候，諒也的朋友竟然提出自己先喝，希望能透過這件事修復兩母子的關係。諒也表示有人陪他喝心情會比較放鬆，於是發展成在場4人全部試喝的局面。將母乳在65°C低溫殺菌30分鐘後，母乳比解凍前看起開更黃。諒也媽媽自己先試飲，再到與諒也同甘共苦的好友，主持人也試了一口，終於到壓軸登場的諒也。諒也試飲後用一個字形容母乳：「腥！」，味道像煮完魚的水，不太好喝。應該是母乳裏的蛋白質、脂質劣化，導致味道變壞。

諒也媽媽表示雖然大家一致認同母乳有腥味，她很慶幸有機會實現心願，跟兒子交心。希望經過這次母乳試飲會，諒也兩母子可以找到適合相處方式吧！

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文章授權轉載自《香港01》