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脫口秀演員自嗨「得不到新冠」下秒倒地 觀眾狂笑10秒驚覺出事
一名美國脫口秀演員海瑟（HEATHER McDonald）日前演出到一半，「碰」的一聲重摔在台上，許多觀眾當下都以為是她精心設計的橋段，不料10秒過去了見她仍沒站起，才驚覺「出事了」。
據報導，今年51歲的海瑟當天如往常準備了些搞笑的段子，她自嘲：「我已經接種了兩劑新冠疫苗、打了追加劑、流感疫苗...不誇張，我甚至連帶狀皰疹疫苗都打了，結果天曉得我竟然還沒停經。」
海瑟繼續說道：「我還去過墨西哥旅行兩次，去做脫口秀表演、粉絲見面會，但就連一次新冠肺炎都沒得過。顯然，耶穌最愛我了」。
沒想到才剛講完，海瑟竟突然失去意識，下一秒便重摔倒地，而台下觀眾似乎以為這是表演的一部分，現場的笑聲此起彼落，直到10秒過去見海瑟仍倒地抽蓄，大家才驚覺不對勁，工作人員急忙上台攙扶海瑟。
海瑟的經紀公司表示，海瑟在表演事前並沒有飲酒、也沒有得到新冠肺炎，而是因「脫水」昏倒。兩天後，她也在IG上為昏倒一事向觀眾致歉，而海瑟雙眼周圍也掛著重重的黑眼圈，但稱身體狀況已經好多了。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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