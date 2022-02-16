不顧眾人眼光！澳洲男女跳進噴水池「鴛鴦戲水」 網友全嚇傻

外出逛街看到這一幕，真的會被嚇到目瞪口呆！日前，澳洲街頭出現了「奇葩畫面」，只見一對男女疑似挺不住慾望，雙雙踏入噴水池內戲水，在大庭廣眾之下上演「鴛鴦戲水」的戲碼。路過的民眾趕緊將這場景拍攝下來，將照片上傳至臉書，立刻掀起討論。

根據《每日郵報》報導，事件發生在澳洲的第四大城市伯斯（Perth），在2月5日下午時段，一對男女跳進廣場內的噴水池戲水。從圖片可見，該女子疑似穿著泳衣下水，雙手緊抱刺青男子，兩人親密相擁，在眾目睽睽之下享受「魚水之歡」的樂趣。

驚悚的一幕也被網友紀錄下來，當地一名部落客將照片分享到臉書粉絲專頁，並在文中寫道，「今天來到雅根廣場（Yagan Square）吃東西，卻看到這一幕的朋友，麻煩注意一下，有管道可以幫助你處理這些創傷」。

貼文一出，立刻引發熱烈迴響，許多網友都被這一幕嚇壞了，「這就是新冠肺炎傳播的原因」、「笑死，我不懂為什麼照片要打碼，他們根本不在乎有誰看到不是嗎？」、「這是表演節目吧？」，也有人開玩笑稱「別大驚小怪，這只是在教小孩怎麼划船，沒什麼好看的」、「他們看起來只是想降降溫」。

報導中也提到，伯斯近來氣溫相當高，上個月更打破以前的熱浪紀錄，連續六天高溫超過40度。依照片拍攝的時間推斷，當天氣溫恐達42.5度，這對男女很可能是為了降溫才會跳入噴水池，但顯然選錯了地點。