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法律系女拍成人片被斷聯繫 家人發現「賺很多錢」竟回來和好

聯合新聞網 / 綜合報導
大學畢業前，斯嘉麗的父母發現她從事成人行業的工作，憤而與她斷了聯繫。圖／取自Instagram
大學畢業前，斯嘉麗的父母發現她從事成人行業的工作，憤而與她斷了聯繫。圖／取自Instagram

25歲的英國女子斯嘉麗（Scarlett Jones）透露，自己於大學時開始從事AV女優的工作，不料卻在畢業前夕被父母抓包，虔誠的天主教家人完全無法接受她的所作所為，憤而與她斷了聯絡，甚至連畢業典禮都沒來參加。斯嘉麗原以為自己自此「再無父母」，沒想到半年後家人卻又找上門來，爸媽得知她「賺了很多錢」後，立刻回來修補關係。

根據《每日星報》報導，斯嘉麗出生於天主教家庭，父母的信仰都相當虔誠，17歲前她每個周末都會與家人上教堂，當時的她更認為自己直到結婚後，才可能與他人產生「人與人的連結」。後來，斯嘉麗應父母的要求考上謝菲爾德大學（The University of Sheffield）的法律系，原以為大學生活會枯燥乏味，沒想到一名同學的「啟發」，竟讓斯嘉麗踏入「暗黑界」。

斯嘉麗的第一步，是在脫衣舞俱樂部擔任脫衣舞孃，或許是對嚴厲父母的一種反抗，斯嘉麗在俱樂部內感受到了無盡的歡樂與自由，進而決定踏出下一步，一邊從事成人片的拍攝，一邊完成自己的學業。然而，就在畢業典禮前幾天，父母發現了她的祕密，他們無法接受女兒詆毀宗教信仰、出賣身體，憤怒地與斯嘉麗斷了聯繫，不僅沒出席畢業典禮，自此也沒再跟她說過半句話。

諷刺的是，半年後斯嘉麗的父母發現她「賺了很多錢」，平均每個月有至少數千英鎊的收入，隨即主動與其恢復聯繫，但她從事色情行業一事仍是家中的禁忌話題，家庭關係逐步建立在維妙的平衡上。

斯嘉麗坦言，自己一點也不後悔踏入「暗黑界」當AV女優，從小父母就希望她從事「受人尊敬的工作」，但她明白這一點也不適合自己。她也大方承認，「這工作最大的好處之一，就是我能用賺來的錢環遊世界，也因此得到夢寐以求的自由」。

英國 女優 父母

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