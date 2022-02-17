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擁雙G罩杯巨乳超麻煩 19歲女喊冤：不是做的

聯合新聞網 / 綜合報導
19歲女胸罩尺寸為雙G。圖／取自metro
19歲女胸罩尺寸為雙G。圖／取自metro

英國19歲女子恩喬瑪（Amanda Nchoma）青春期胸部發育突飛猛進，14歲時已要穿罩杯尺寸38E的胸罩，而現在尺寸則是40GG。她稱之前在學校總有傳言說她胸部是「做出來」的，讓她感到很無奈。

恩喬瑪提到一般內衣店都沒有賣符合她尺寸的胸罩，至今她已經花了500英鎊（約合新台幣19000元）購買合適的胸罩。

恩喬瑪透露自己戴胸罩時，常因胸部過重，肩帶卡進她肩膀留下勒痕，不戴胸罩比較舒適。她指出：「我已經習慣承受這麼重的負擔了，但肩膀留下了永久的印記。」

長大後的恩喬瑪雖然對自己的身材變得更有自信，但不排除將來會動縮胸手術。她提到外出時，常被人盯著看，「大胸部引起很多關注。當我走進商店時會受到注視，走在街上時，人們會按喇叭，這不會太困擾我，但其他女孩對我報以不友善的眼光時，就會造成困擾。」

恩喬瑪說因胸部獲得的關注，也常讓她不想出門：「去市區讓我害怕，因為會有男人前來搭訕，有些真的是死纏爛打。」

英國女性平均胸罩尺寸為36DD，與55年前平均尺寸34B相去甚遠。不過近年有項調查顯示，90%女性穿著錯誤尺寸的胸罩。

手術 英國

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