通緝犯盜用假身分拒捕 警一查「假身分也是通緝犯」

美國男性通緝犯卡索（Adam Castle）上月31日冒用他人身分逃避警方拘捕，豈料他用的假身分也是通緝犯。

警方當場就因卡索提供假身分、未出庭、二級潛逃罪、破壞囚犯監控設備，以及未經同意盜用他人身份等罪名逮捕他。

警方表示當天目擊一輛車緩緩開過一間健身房後方。當警車試著追上這輛車時，該車輛開始加速，停在加油站旁的便利商店，2名男性下車進入便利商店，其中一名男性就是卡索。

當警方詢問卡索的身份時，卡索供稱自己是克來蒙斯（Steven Clemmons），經查克來蒙斯也是通緝犯，卡索隨後被捕。

卡索因2021年6月一起事件遭通緝，罪名是一級管制藥物販售罪、持有吸毒用具和累犯罪。目前被關押在美國伊利諾伊州麥迪遜縣拘留所。