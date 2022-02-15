快訊

獲獎校長遭小三控訴始亂終棄 家長、當地人震驚

染疫桃機航警傳染給孫子 幼兒園今停課、全員採檢

聽新聞
test
0:00 / 0:00

為夏威夷披薩報仇！義大利人惡搞紫菜包飯 笑翻南韓網友

香港01 / 撰文： 何蔓琪
近日韓國討論區theqoo就有人討論義大利人如何製作其他國家的「國民美食」，其中一張惡搞紫菜包飯的照片笑翻一眾網友。 圖擷自reddit.com
近日韓國討論區theqoo就有人討論義大利人如何製作其他國家的「國民美食」，其中一張惡搞紫菜包飯的照片笑翻一眾網友。 圖擷自reddit.com

鳳梨Pizza絕對是最受爭議的食物之一，不只義大利人聽到會皺眉，在Pizza界亦引起兩極看法。不過今次義大利人「復仇」的機會來了，全因當地有人惡搞紫菜包飯，到底又會否惹怒一班韓國網民？

眾所周知有一樣食物是義大利人避之則吉的，就是加入鳳梨作配料的Pizza，雖然他們最討厭的竟然並非夏威夷Pizza，但也絕對不代表不介意。近日韓國討論區theqoo就有人討論義大利人如何製作其他國家的「國民美食」，其中一張惡搞紫菜包飯的照片笑翻一眾網友。

本身是卷狀的紫菜包飯竟變成Pizza造型，邊緣位十足日本菜的小型卷物，「Pizza」則鋪滿不同食材，如角切三文魚和枝豆，又擠上大量Tabasco模仿一片片辣肉腸。韓國網民都表示很佩服義大利人的創意，但就笑指今次是「報仇失敗」，因為賣相吸引得可以直接拿去售賣！

討論區亦有人表示和加洲卷的材料分別不大，其實很多時都是誤打誤撞，兩地文化融合竟演變出一種新美食，不知這個米飯Pizza又會否成為潮流呢？留言分享你的看法吧！

延伸閱讀：

網民受BTS啟發自創漢堡拆件變打卡菜式 加這款醬汁即刻變上菜

拿破侖意粉登最荒謬意大利菜第1位 義大利人：菠蘿pizza都好過佢

文章授權轉載自《香港01》

義大利 鳳梨

相關新聞

制服控婦人拍打性感警察的屁股 被補還問「你結婚了嗎？」

美國50歲女性卡博絲莎柏（Sandra D. Kobs-Sabo）自稱是「喜歡穿制服男人」的制服控，上月29日她因控制不了慾望，在酒吧拍打警察的臀部被捕。

為夏威夷披薩報仇！義大利人惡搞紫菜包飯 笑翻南韓網友

鳳梨Pizza絕對是最受爭議的食物之一，不只義大利人聽到會皺眉，在Pizza界亦引起兩極看法。不過今次義大利人「復仇」的機會來了，全因當地有人惡搞紫菜包飯...

千名性感女友作伴！土耳其邪教變態教條曝光 與人「連結」還算積分

土耳其電視佈道家阿德南‧奧克塔（Adnan Oktar）為一荒淫教派的創始人，阿德南‧奧克塔長期洗腦、性侵、性虐女性，並要求她們穿著比基尼或暴露衣服跳舞。近日，阿德南‧奧克塔因領導犯罪團伙...

影／第一次約會上車傻眼 女：垃圾滿地 超噁心還有味道

有許多人會在跟網友第一次見面前就精心準備與打扮，只為了給對方好印象，但有一名女網友分享，她遇到一個男生，他的車子超級髒亂還有味道，讓她再也不想跟他見面。

男大膽偷警車躲2個月 最後被揪出躲在「烘衣機」

美國23歲男性弗里曼（Tyler James Freeman）2個月前偷了警車潛逃，本月3日警察接獲線報，逮捕了躲在一處民宅烘乾機裡的弗里曼。

她與網友剛配對就見面 對方卻付錢要她當「假女友」

每個人玩交友軟體的目的都不太一樣，有些人純粹想拓展交友圈，有些人則想找到另一半，一名女網友近日分享，她與一位男生配對成功後沒多久就出來見面，沒想到對方卻想付錢讓她假扮成女友。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。