為夏威夷披薩報仇！義大利人惡搞紫菜包飯 笑翻南韓網友

鳳梨Pizza絕對是最受爭議的食物之一，不只義大利人聽到會皺眉，在Pizza界亦引起兩極看法。不過今次義大利人「復仇」的機會來了，全因當地有人惡搞紫菜包飯，到底又會否惹怒一班韓國網民？

眾所周知有一樣食物是義大利人避之則吉的，就是加入鳳梨作配料的Pizza，雖然他們最討厭的竟然並非夏威夷Pizza，但也絕對不代表不介意。近日韓國討論區theqoo就有人討論義大利人如何製作其他國家的「國民美食」，其中一張惡搞紫菜包飯的照片笑翻一眾網友。

本身是卷狀的紫菜包飯竟變成Pizza造型，邊緣位十足日本菜的小型卷物，「Pizza」則鋪滿不同食材，如角切三文魚和枝豆，又擠上大量Tabasco模仿一片片辣肉腸。韓國網民都表示很佩服義大利人的創意，但就笑指今次是「報仇失敗」，因為賣相吸引得可以直接拿去售賣！

討論區亦有人表示和加洲卷的材料分別不大，其實很多時都是誤打誤撞，兩地文化融合竟演變出一種新美食，不知這個米飯Pizza又會否成為潮流呢？留言分享你的看法吧！

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文章授權轉載自《香港01》