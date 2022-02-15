千名性感女友作伴！土耳其邪教變態教條曝光 與人「連結」還算積分

土耳其電視佈道家阿德南‧奧克塔（Adnan Oktar）為一荒淫教派的創始人，阿德南‧奧克塔長期洗腦、性侵、性虐女性，並要求她們穿著比基尼或暴露衣服跳舞。近日，阿德南‧奧克塔因領導犯罪團伙、性虐待未成年人、從事間諜活動等十項罪名，遭判處1075年有期徒刑。外媒更揭發該教派的變態教條。

據外媒報導，64歲的土耳其電視佈道家阿德南‧奧克塔數十年來過著奢侈的生活，並洗腦眾多男女，將女信徒稱為他的「小貓咪（kittens）｣，男信徒稱為他的「獅子（lions）」，並透過名為「A9」的電視頻道，吸引來自世界各地的信徒。

但阿德南‧奧克塔創立的教派並不正當，曾為信徒、現已50歲的塞達‧伊西爾達（Seda Isildar）接受外媒訪問時，表示自己中學時期經朋友介紹而入教，沒想到還是學生的她，被迫嫁給30歲的阿德南‧奧克塔，甚至遭到性虐待。塞達‧伊西爾達20歲時更被迫在沒有全身麻醉的情況下，實施鼻子整形手術。

一名過去常出現在「A9」頻道的女子錫蘭‧奧茨古（Ceylan Ozgul）則揭開阿德南‧奧克塔洗腦的方式，「他就像一個年長的人，會認真對待你，談論歷史、物理、醫學」。而當錫蘭‧奧茨古在團體中的角色越加重要，成為阿德南‧奧克塔的「小貓咪」後，行動和通訊就會遭監控。

另有外媒指出，阿德南‧奧克塔建立了「旋轉門（turnike）」制度，新加入的女性必須與組織中的男性發生性關係。此外，組織還有「計分牌（scoreboard）」制度，以人數為單位，計算成員與多少女性發生性關係，並選出當天、當周或當月的冠軍，而墊底的人則會被指控為同性戀。