快訊

嘲諷混合戰？烏克蘭「戰時總統」的216大戰迷霧

紙業大廠榮成二林廠竄無名火！燃燒面積約300坪 23輛消防車搶救

聽新聞
test
0:00 / 0:00

千名性感女友作伴！土耳其邪教變態教條曝光 與人「連結」還算積分

聯合新聞網 / 綜合報導
土耳其某邪教塑造的形象盡是穿著比基尼或暴露衣服跳舞的女孩。圖／取自太陽報
土耳其某邪教塑造的形象盡是穿著比基尼或暴露衣服跳舞的女孩。圖／取自太陽報

土耳其電視佈道家阿德南‧奧克塔（Adnan Oktar）為一荒淫教派的創始人，阿德南‧奧克塔長期洗腦、性侵、性虐女性，並要求她們穿著比基尼或暴露衣服跳舞。近日，阿德南‧奧克塔因領導犯罪團伙、性虐待未成年人、從事間諜活動等十項罪名，遭判處1075年有期徒刑。外媒更揭發該教派的變態教條。

外媒報導，64歲的土耳其電視佈道家阿德南‧奧克塔數十年來過著奢侈的生活，並洗腦眾多男女，將女信徒稱為他的「小貓咪（kittens）｣，男信徒稱為他的「獅子（lions）」，並透過名為「A9」的電視頻道，吸引來自世界各地的信徒。

但阿德南‧奧克塔創立的教派並不正當，曾為信徒、現已50歲的塞達‧伊西爾達（Seda Isildar）接受外媒訪問時，表示自己中學時期經朋友介紹而入教，沒想到還是學生的她，被迫嫁給30歲的阿德南‧奧克塔，甚至遭到性虐待。塞達‧伊西爾達20歲時更被迫在沒有全身麻醉的情況下，實施鼻子整形手術。

一名過去常出現在「A9」頻道的女子錫蘭‧奧茨古（Ceylan Ozgul）則揭開阿德南‧奧克塔洗腦的方式，「他就像一個年長的人，會認真對待你，談論歷史、物理、醫學」。而當錫蘭‧奧茨古在團體中的角色越加重要，成為阿德南‧奧克塔的「小貓咪」後，行動和通訊就會遭監控。

另有外媒指出，阿德南‧奧克塔建立了「旋轉門（turnike）」制度，新加入的女性必須與組織中的男性發生性關係。此外，組織還有「計分牌（scoreboard）」制度，以人數為單位，計算成員與多少女性發生性關係，並選出當天、當周或當月的冠軍，而墊底的人則會被指控為同性戀。

土耳其 性侵

延伸閱讀

寶可夢驚變合成獸！ 男肢解公仔將它們4合1：女友可享齊人之福

男子到女友家見「遺照」、熟悉面孔揭驚人真相 1個原因退回朋友關係

KID首公開超正女友合照！竟害「東區妹仔」爆哭秒刪文

俄羅斯烏克蘭緊張 戰略利益棘手艾爾段艱難決定

相關新聞

千名性感女友作伴！土耳其邪教變態教條曝光 與人「連結」還算積分

土耳其電視佈道家阿德南‧奧克塔（Adnan Oktar）為一荒淫教派的創始人，阿德南‧奧克塔長期洗腦、性侵、性虐女性，並要求她們穿著比基尼或暴露衣服跳舞。近日，阿德南‧奧克塔因領導犯罪團伙...

影／第一次約會上車傻眼 女：垃圾滿地 超噁心還有味道

有許多人會在跟網友第一次見面前就精心準備與打扮，只為了給對方好印象，但有一名女網友分享，她遇到一個男生，他的車子超級髒亂還有味道，讓她再也不想跟他見面。

男大膽偷警車躲2個月 最後被揪出躲在「烘衣機」

美國23歲男性弗里曼（Tyler James Freeman）2個月前偷了警車潛逃，本月3日警察接獲線報，逮捕了躲在一處民宅烘乾機裡的弗里曼。

她與網友剛配對就見面 對方卻付錢要她當「假女友」

每個人玩交友軟體的目的都不太一樣，有些人純粹想拓展交友圈，有些人則想找到另一半，一名女網友近日分享，她與一位男生配對成功後沒多久就出來見面，沒想到對方卻想付錢讓她假扮成女友。

想變成100％韓國人 英國網紅想動「生殖器縮小」手術

英國網紅Oli London因狂愛防彈少年團成員Jimin，曾砸近5百萬台幣、多次前往韓國整形，希望複製偶像外貌。近期他透露將進行陰莖縮小手術以成為「100%的韓國人」。

女送貨上門直覺「事情不妙」 衝進屋內救了老人一命

美國外送平台Instacart送貨員希格絲（Jessica Higgs）上月送貨給客戶時，抵達指定地點時，直覺狀況有異便進屋救人，最後挽救了客戶的性命。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。