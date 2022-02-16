制服控婦人拍打性感警察的屁股 被補還問「你結婚了嗎？」

美國50歲女性卡博絲莎柏（Sandra D. Kobs-Sabo）自稱是「喜歡穿制服男人」的制服控，上月29日她因控制不了慾望，在酒吧拍打警察的臀部被捕，如果她的罪名成立恐面臨近6年監禁。

外媒指出，2名警察當時正在酒吧值勤，卡博絲莎柏跑到其中一名警察身邊並拍打他的臀部，且力道不小讓警察感到疼痛，該警察當場逮捕卡博絲莎柏。

卡博絲莎柏稱這名警官為「性感警察」，被捕後言行並未收斂，在被帶去拘留所時詢問對方是否已婚，還說不敢相信自己會因為「打了性感警察的屁股」而入獄。

卡博絲莎柏被指控犯有襲擊警察的C級重罪，以及性侵犯A級輕罪。上月31日她繳納保釋金後被釋放。同日下午她尚未找到委任律師。