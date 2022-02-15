快訊

嘲諷混合戰？烏克蘭「戰時總統」的216大戰迷霧

紙業大廠榮成二林廠竄無名火！燃燒面積約300坪 23輛消防車搶救

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／第一次約會上車傻眼 女：垃圾滿地 超噁心還有味道

聯合新聞網 / 綜合報導
一名女網友分享，她跟一位男生第一次見面，就被他超髒的車子噁心到再也不想跟他出門，「聞起來跟看起來一樣糟」。圖擷自TikTok
一名女網友分享，她跟一位男生第一次見面，就被他超髒的車子噁心到再也不想跟他出門，「聞起來跟看起來一樣糟」。圖擷自TikTok

有許多人會在跟網友第一次見面前就精心準備與打扮，只為了給對方好印象，但有一名女網友分享，她遇到一個男生，他的車子超級髒亂還有味道，讓她再也不想跟他見面。

原PO在TikTok分享，她與一位男生第一次見面，就被他超髒的車子噁心到再也不想跟他出門，「聞起來跟看起來一樣糟」。她在留言區表示，那個男生看到這則影片爆紅後，把車子整理乾淨，並想再與她約會。

@teetee135xo Smells as worse as it looks🤮 #fyp #firstdate #foryou #nasty #fails ♬ original sound - tee

影片中，這位男生的車內，四處都可以看到垃圾，各種吃剩的零食包裝紙、飲料罐、吸管，甚至有拖鞋等。

網友紛紛留言，「老兄，哪有人約會的時候會讓別人坐這種車啦，很扣分耶」、「一般人就算平常的車很髒，也會在約會前打掃一下吧？」、「不可能在約會的時候開這麼髒的車吧？車都這麼髒了，更何況是房子」、「跟他第一次約會就受到這種待遇，妳應該去看看恐怖電影是怎麼演的」、「是我的話，絕對不會進去」。

延伸閱讀

女收到男友手機廣告截圖 意外揪出他在「亂來」

男友常和媽媽洗澡自認正常 她一聽太噁心：是我大驚小怪？

揪小三揭男友真面目意外成好姊妹 網：太強了，姐

出軌失敗記！他約85位女生都沒人理 女友苦笑：太丟臉了

相關新聞

千名性感女友作伴！土耳其邪教變態教條曝光 與人「連結」還算積分

土耳其電視佈道家阿德南‧奧克塔（Adnan Oktar）為一荒淫教派的創始人，阿德南‧奧克塔長期洗腦、性侵、性虐女性，並要求她們穿著比基尼或暴露衣服跳舞。近日，阿德南‧奧克塔因領導犯罪團伙...

影／第一次約會上車傻眼 女：垃圾滿地 超噁心還有味道

有許多人會在跟網友第一次見面前就精心準備與打扮，只為了給對方好印象，但有一名女網友分享，她遇到一個男生，他的車子超級髒亂還有味道，讓她再也不想跟他見面。

男大膽偷警車躲2個月 最後被揪出躲在「烘衣機」

美國23歲男性弗里曼（Tyler James Freeman）2個月前偷了警車潛逃，本月3日警察接獲線報，逮捕了躲在一處民宅烘乾機裡的弗里曼。

她與網友剛配對就見面 對方卻付錢要她當「假女友」

每個人玩交友軟體的目的都不太一樣，有些人純粹想拓展交友圈，有些人則想找到另一半，一名女網友近日分享，她與一位男生配對成功後沒多久就出來見面，沒想到對方卻想付錢讓她假扮成女友。

想變成100％韓國人 英國網紅想動「生殖器縮小」手術

英國網紅Oli London因狂愛防彈少年團成員Jimin，曾砸近5百萬台幣、多次前往韓國整形，希望複製偶像外貌。近期他透露將進行陰莖縮小手術以成為「100%的韓國人」。

女送貨上門直覺「事情不妙」 衝進屋內救了老人一命

美國外送平台Instacart送貨員希格絲（Jessica Higgs）上月送貨給客戶時，抵達指定地點時，直覺狀況有異便進屋救人，最後挽救了客戶的性命。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。