影／第一次約會上車傻眼 女：垃圾滿地 超噁心還有味道

有許多人會在跟網友第一次見面前就精心準備與打扮，只為了給對方好印象，但有一名女網友分享，她遇到一個男生，他的車子超級髒亂還有味道，讓她再也不想跟他見面。

原PO在TikTok分享，她與一位男生第一次見面，就被他超髒的車子噁心到再也不想跟他出門，「聞起來跟看起來一樣糟」。她在留言區表示，那個男生看到這則影片爆紅後，把車子整理乾淨，並想再與她約會。

影片中，這位男生的車內，四處都可以看到垃圾，各種吃剩的零食包裝紙、飲料罐、吸管，甚至有拖鞋等。

網友紛紛留言，「老兄，哪有人約會的時候會讓別人坐這種車啦，很扣分耶」、「一般人就算平常的車很髒，也會在約會前打掃一下吧？」、「不可能在約會的時候開這麼髒的車吧？車都這麼髒了，更何況是房子」、「跟他第一次約會就受到這種待遇，妳應該去看看恐怖電影是怎麼演的」、「是我的話，絕對不會進去」。