男大膽偷警車躲2個月 最後被揪出躲在「烘衣機」

美國23歲男性弗里曼（Tyler James Freeman）2個月前偷了警車潛逃，本月3日警察接獲線報，逮捕了躲在一處民宅烘乾機裡的弗里曼。

警方在9日公開訊息中沒有透露烘乾機物主身分，也沒有說明烘乾機的尺寸及弗里曼躲藏的方式。警方最後依企圖潛逃、拒捕、三級逃跑罪、四級盜竊罪、一級盜竊罪和危害他人安全罪等6項罪名逮捕弗里曼。警方稍後尋獲弗里曼偷走的警車。

網友紛紛歪樓討論弗里曼藏匿方式：「顯然他還活著。他到底怎麼躲進烘衣機的？」、「成年人怎麼塞進烘衣機？希望他乾了」、「要縮到多小才能塞進洗衣機」、「他身上看起來沒有很多皺褶」、「看來烘衣機弄亂他的頭髮。 他應該加一張防皺去靜電的烘衣紙」、「我也想要這麼大台的烘衣機。 就能曬乾所有蓬鬆的大被子。」