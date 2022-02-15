她與網友剛配對就見面 對方卻付錢要她當「假女友」

每個人玩交友軟體的目的都不太一樣，有些人純粹想拓展交友圈，有些人則想找到另一半，一名女網友近日分享，她與一位男生配對成功後沒多久就出來見面，沒想到對方卻想付錢讓她假扮成女友。

原PO在TikTok分享一場她遇過最有趣的約會，她在交友軟體上與一位男生配對成功便開始聊天，男方馬上就說，「妳可以在一小時內準備出門嗎？」，她也答應了，最後男方載她到一家懸崖邊的高檔餐廳，她才發現那是他媽媽的生日派對。

原來是男方想讓家人以為他有女朋友了，所以才帶她來參加派對，她很配合地假裝成女友，「我都可以去教即興表演了」，事後男方還希望「假女友」這件事可以持續下去，並說會付錢給她，他們也因此再「約會」了三次，但她還是覺得對方太無聊與尷尬了，並結束這段關係。

網友紛紛留言，「至少妳拿到錢了」、「感覺很像動漫出租女友」、「你可以因此而賺很多錢耶」、「這完全是詐騙」、「這真的超好笑」、「妳很有自信耶，好好笑」、「其實他無聊的話，也是一件好事啦，不會發生一些太誇張的事」、「如果是付我錢叫我去家庭聚餐的話，我會超願意去的耶」、「教我們即興表演吧」。