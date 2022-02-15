快訊

嘲諷混合戰？烏克蘭「戰時總統」的216大戰迷霧

紙業大廠榮成二林廠竄無名火！燃燒面積約300坪 23輛消防車搶救

聽新聞
test
0:00 / 0:00

女送貨上門直覺「事情不妙」 衝進屋內救了老人一命

聯合新聞網 / 綜合報導
送貨員回憶當時情景忍不住淚崩。圖／取自today
送貨員回憶當時情景忍不住淚崩。圖／取自today

美國外送平台Instacart送貨員希格絲（Jessica Higgs）上月送貨給客戶時，抵達指定地點時，直覺狀況有異便進屋救人，最後挽救了客戶的性命。

希格絲說當時客戶為父親下訂單，並指示希格絲將貨品放在對方門外的走廊。希格絲到達現場時，第六感告訴她：「事情不妙，你必須幫助這個人。」她雖然知道不能隨意闖進他人的房子，最後仍跟隨直覺走進屋內。

希格絲進屋後馬上發現客戶父親身體狀況欠佳，立刻發訊息給客戶告知她「妳父親看起來很像生病了。」希格絲還提到自己發現客戶父親家中放置丙烷儲罐（丙烷是拿來當發動機、燒烤食品及取暖系統的燃料，丙烷氣體高度易燃，儲罐不應存放在室內），她進屋後沒多久就感到頭暈，猜測可能是氣體外洩。

客戶回應會請她兒子到父親家查看，並將希格絲訂單上的小費從14美元（約合新台幣390元）提高到100美元（約合新台幣2800元）。隔天客戶在給希格絲的評價寫道：「太感謝妳了。我兒子去查看我爸爸時，發現毒氣外洩，你救了我爸爸和我小兒子的命！！！」

希格絲在社群平台哭著分享這段經歷，表示：「我只是一名Instacart員工，但如果你看到不尋常的事就說出來吧，我很高興我當時這麼做了。」

@jessicahiggs3 @Instacart #28DaysOfEucerin #fyp ♬ original sound - Jessica Higgs

送貨員 美國

延伸閱讀

年薪千萬前球星在學校餐廳工作「時薪15美金」 學生、家長都愛死他了

影／她被困暴風雪14小時上網求救 陌生80歲老翁跋涉半公里救出3車人

「我就知道不妙」27歲足球員跑步總是跌倒 就醫診斷出罕病

路上收到陌生人遞的信及10英鎊 她一看內容情緒激動幫還願

相關新聞

千名性感女友作伴！土耳其邪教變態教條曝光 與人「連結」還算積分

土耳其電視佈道家阿德南‧奧克塔（Adnan Oktar）為一荒淫教派的創始人，阿德南‧奧克塔長期洗腦、性侵、性虐女性，並要求她們穿著比基尼或暴露衣服跳舞。近日，阿德南‧奧克塔因領導犯罪團伙...

影／第一次約會上車傻眼 女：垃圾滿地 超噁心還有味道

有許多人會在跟網友第一次見面前就精心準備與打扮，只為了給對方好印象，但有一名女網友分享，她遇到一個男生，他的車子超級髒亂還有味道，讓她再也不想跟他見面。

男大膽偷警車躲2個月 最後被揪出躲在「烘衣機」

美國23歲男性弗里曼（Tyler James Freeman）2個月前偷了警車潛逃，本月3日警察接獲線報，逮捕了躲在一處民宅烘乾機裡的弗里曼。

她與網友剛配對就見面 對方卻付錢要她當「假女友」

每個人玩交友軟體的目的都不太一樣，有些人純粹想拓展交友圈，有些人則想找到另一半，一名女網友近日分享，她與一位男生配對成功後沒多久就出來見面，沒想到對方卻想付錢讓她假扮成女友。

想變成100％韓國人 英國網紅想動「生殖器縮小」手術

英國網紅Oli London因狂愛防彈少年團成員Jimin，曾砸近5百萬台幣、多次前往韓國整形，希望複製偶像外貌。近期他透露將進行陰莖縮小手術以成為「100%的韓國人」。

女送貨上門直覺「事情不妙」 衝進屋內救了老人一命

美國外送平台Instacart送貨員希格絲（Jessica Higgs）上月送貨給客戶時，抵達指定地點時，直覺狀況有異便進屋救人，最後挽救了客戶的性命。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。