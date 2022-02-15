女送貨上門直覺「事情不妙」 衝進屋內救了老人一命

美國外送平台Instacart送貨員希格絲（Jessica Higgs）上月送貨給客戶時，抵達指定地點時，直覺狀況有異便進屋救人，最後挽救了客戶的性命。

希格絲說當時客戶為父親下訂單，並指示希格絲將貨品放在對方門外的走廊。希格絲到達現場時，第六感告訴她：「事情不妙，你必須幫助這個人。」她雖然知道不能隨意闖進他人的房子，最後仍跟隨直覺走進屋內。

希格絲進屋後馬上發現客戶父親身體狀況欠佳，立刻發訊息給客戶告知她「妳父親看起來很像生病了。」希格絲還提到自己發現客戶父親家中放置丙烷儲罐（丙烷是拿來當發動機、燒烤食品及取暖系統的燃料，丙烷氣體高度易燃，儲罐不應存放在室內），她進屋後沒多久就感到頭暈，猜測可能是氣體外洩。

客戶回應會請她兒子到父親家查看，並將希格絲訂單上的小費從14美元（約合新台幣390元）提高到100美元（約合新台幣2800元）。隔天客戶在給希格絲的評價寫道：「太感謝妳了。我兒子去查看我爸爸時，發現毒氣外洩，你救了我爸爸和我小兒子的命！！！」

希格絲在社群平台哭著分享這段經歷，表示：「我只是一名Instacart員工，但如果你看到不尋常的事就說出來吧，我很高興我當時這麼做了。」