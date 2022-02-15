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大力水手真的存在 男靠周長50公分大手臂成為比腕力世界冠軍

聯合新聞網 / 綜合報導
男靠天生周長50公分巨大手臂 成為世界比腕力冠軍。圖／取自facttuff
男靠天生周長50公分巨大手臂 成為世界比腕力冠軍。圖／取自facttuff

美國明尼蘇達州斯男性達貝（Jeff Dabe）憑著天生異於常人的大手臂，在各大「比腕力」競賽中奪得冠軍。

達貝表示：「我以前不太在意這些冠軍頭銜，只是覺得很酷很有趣。但擁有世界冠軍頭銜實在不錯。」

達貝每週都會鍛鍊他周長已達50公分的左臂。他說：「我喜歡一對一的比賽。成敗都得獨自面對，你會因為腎上腺素感到興奮、緊張。每個人都有熱衷的事，而我喜歡比腕力。」

達貝出生時的四肢就很巨大，他利用這項優勢成為家中農場的得力助手。上高中時，他開始參加摔角比賽，粉絲都暱稱他為「大力水手」。但他到大學四年級時，才參加並贏得了人生中第一場比腕力比賽。自此他愛上比腕力，並屢屢出賽奪冠，其後卻因右手肘受傷，一度放棄了這個目標。

大約10年前，達貝在當地酒吧參加了一場比腕力比賽後，再次回到賽場，只是他改成以左手臂征戰。

達貝近年在美國州際和國家級腕力比賽獲獎，還曾出征世界腕力聯盟巡迴賽。去年秋天，他在佛羅里達州舉行的國際腕力錦標賽中獲勝後成為世界冠軍。

達貝透露他的戒圍將近13公分，人們剛認識他時會對他的大尺寸感到有點震驚，時間久了以後就見怪不怪。

醫學專家至今仍找不到達貝大手臂的成因。醫生甚至檢視他是否患有巨人症，但都沒發現任何異常。

達貝指出自己跟其他人一樣能做大部分的事情，唯獨「很難挑到適合的手套。」現在大家常說達貝很像迪士尼動畫《無敵破壞王》裡的主角，他說：「我不介意別人這麼稱呼我。我認為這是種恭維。我就是我。」

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