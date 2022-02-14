修房子挖出神秘片狀物 專家鑑定兩特徵驚是「史前生物牙齒」

我希望大家思索的是，苦痛如何向我們呈現，以及該呈現如何影響我們的回應。我尤其想理解框架是如何分派特定人類形象的可肯認性，因為這些形象其實與更廣大的規範相連，而這些規範則決定哪些生命是可弔唁的。我的觀點並不新穎，但仍值得重述：我們回應他者的苦痛、構思道德批判，以及表達政治分析的方式，是否奠基於某個早已設立的特定知覺現實場域（field of perceptible reality）？

2022-02-14 09:13