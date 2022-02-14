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修房子挖出神秘片狀物 專家鑑定兩特徵驚是「史前生物牙齒」
古代的遺物、化石等東西，有時可能就潛藏在你我生活四周。最近一位日本網友，意外挖出了年代久遠的古生物化石，令人嘖嘖稱奇。
根據日本媒體「withnews8」報導，住在仙台市的民眾阿部幸子，先前住宅因為311大地震的關係受損而需要整修，為此運來了大量的土石。不過在土石堆之中，他發現了一個長十公分、寬六公分的片狀物體。
由於特殊的外型，讓阿部馬上認為這應該不是普通的石頭，反而比較像是某種生物的牙齒化石。和建商討論之後，認為這個東西非比尋常，因此決定交由阿部妥善保管，並且探詢可以鑑定這片化石真面目為何的人。
結果，阿部就這麼保管了這片化石好幾年。直到最近她在twitter上詢問，才有不少網友回應，指出這應該是「巨齒鯊」的牙齒化石。消息傳開之後，埼玉自然博物館的古脊椎動物專家北川博道看過照片，也認為「牙齒帶有帶大片三角形」及「前端成鋸齒狀」等特徵，判定有可能是巨齒鯊上排前方的牙齒。
由於巨齒鯊早在幾百萬年前便已滅絕，瞭解過去無意間挖到的東西，竟然是珍貴的古生物牙齒，也讓阿部格外重視這片化石，便將它放在佛壇上好好保存。網友們也紛紛表示「過去的大魚牙齒，現在來到一般家庭裡，真是特別的緣分」、「不是被挖掘，而是在家中巧遇，感受到某種命運使然」、「鯊魚、恐龍這些的牙齒化石感覺好夢幻喔」、「國外滿常挖到的，但日本就很少見」。
これ、個人の庭から出たんですけど、何の歯か分かりますか？— うりゅー (@yes_yugyaku) February 5, 2022
場所は仙台です。 pic.twitter.com/JWd2lFMPVP
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