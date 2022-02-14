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路上收到陌生人遞的信及10英鎊 她一看內容情緒激動幫還願

聯合新聞網 / 綜合報導
女路上收到陌生人遞的信及10英鎊。圖／取自dailypost
女路上收到陌生人遞的信及10英鎊。圖／取自dailypost

英國女性貝內特（Tammi Bennett）上月26日走在路上，突然有位陌生婦人接近她。對方給貝內特一個信封，並祝她有個「美好的一天」就轉身離開。貝內特打開信封竟發現內有10英鎊（約合新台幣378元）及手寫信。

手寫信署名「傑森（Jason）的媽媽」，信中解釋當天是傑森28歲生日，而傑森日前不幸死於SUDEP（癲癇猝死，意指癲癇患者在非創傷性的情況下意外身亡），希望收到信的人拿著10英鎊買生日蛋糕。

傑森的媽媽解釋：「我兒子喜歡生日蛋糕，他最喜歡蛋糕了。請你買蛋糕和家人一起享用，蛋糕不只是生日、而是在一年中任何一天都很好吃。」文末還寫下令人揪心的叮嚀：「家庭很重要，與家人共度時光是份珍貴的禮物！」

傑森媽媽的信深深打動貝內特，貝內特說自己看完信的心情「非常激動」，尤其剛過了不順遂的一天。她將這段經歷公開到社群平台上，表示：「不是每個人都知道他們能和家人共度時光有多麼幸運。」她還分享了一張她為傑森買的生日蛋糕照片，並寫道：「我們買了一個蛋糕與家人分享，祝傑森28歲生日快樂。」

傑森的媽媽輾轉看到貝內特的貼文，感謝貝內特紀念她兒子。傑森的媽媽並透露傑森於2020年1月不幸去世，她也希望人們藉此更了解造成1000分之1癲癇患者死亡、但原因不明的SUDEP。

癲癇 患者 英國 生日

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