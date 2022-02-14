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「那是妳的衣服！」夫拒幫收衣服 人妻3招報復網大讚
即使經熱戀後結為夫婦，遇上生活繁瑣事都會容易發生爭執，外國有人妻表示，丈夫收衣服時竟無視她的衣服，事後還辯解「那些是妳的衣服」，事件讓她非常氣憤，一怒之下決定將所有家務分開處理，以3個「暴力行動」還擊報復，其行動獲得網民讚賞，影片至今超過500萬人觀看。
外國網友上月在抖音平台（TikTok）上傳相關片段，指發現其丈夫收衣服時，忽略了她的衣服，因而詢問原因，惟不知死活的丈夫竟回答稱「那些是妳的衣服」，讓她非常憤怒，決定要來個大報復。
人妻在影片分享指，她選擇用「暴力」的方法報復，包括洗衣服只洗孩子和自己的、起床後只整理自己睡的那部分被單，以及只買自己早午餐的食材，還特別在櫥櫃貼上識別，寫明「我買的食物，不要觸碰」。人妻對自己的制裁行動相當有信心，至於會持續多久，則要看丈夫有否反省，揚言如果他毫不悔改，將擴大行動。
影片隨即引起網上熱議，至今已有超過500萬人次觀看，有網友大讚人妻的反擊招數具「殺傷力」，「很同意這種行為，做得好」，亦指如果自己的丈夫做同樣的事，也必定會好教訓他。
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文章授權轉載自《香港01》
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