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影／夫妻開箱新家好驚嚇 密室懸吊聖經、牆裡還有詭異物件

聯合新聞網 / 綜合報導
夫妻開箱新家發現密室。圖／取自tiktok
夫妻開箱新家發現密室。圖／取自tiktok

英國一對年輕夫妻在沒有事先看屋的情況下，從房屋拍賣會得標一間1920年代的房子。上月他們裝修房子到一半，卻意外發現屋裡有許多令他們「發毛」的物件，嚇得表示：「可能會放棄裝修、賣掉房子」。

這對夫妻在社群平台分享經歷，自認拍賣會上買屋是犯了大錯，他們寫道：「我們找到一間『密室』，裡面竟掛著裝在袋子裡的聖經。」

夫妻隨後查看閣樓，看到舊手提箱裡裝著木製十字架這類很像「宗教儀式」的物品。更離奇的是，牆裡藏有奇怪的盒子、鏡子和斑駁的黑白照片。夫妻表示他們會去調查前屋主的身分。

許多網友建議夫妻捨棄這棟房子：「快逃」、「看影片我感覺不太妙……能量太強了」、「屋子裡有鬼」、「看起來像驅魔電影會出現的畫面」。

@geebeetv To summarise 😅…#renovation #oldhousetiktok #project #scary #creepy #haunted #mistake #ohno ♬ Oh No Oh No - Kreepi

拍賣會 英國 電影

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