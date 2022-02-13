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泰國女學生制服內沒穿 女老師火大命男同學圍觀她胸部

香港01 / 撰文／李納德
女學生示意圖。 圖／ingimage
女學生示意圖。 圖／ingimage

如此荒謬的處分女生方式，想出來的竟然是女教師！泰國多個社交媒體爆出1宗女教師帶頭的校園欺凌事件，有女學生因為忘穿底衫回校，女教師發現後竟然要求數名男同學起立，一起盯住女生的胸部，以「𥄫胸」方式懲罰女生。事件引起網民、校友批評，認為教師違反職業操守，嚴重損害女生自尊，後來出現更多爆料，指該校還有男教師性騷擾女學生等。

女生的媽媽接受泰媒訪問，稱女教師事發後有登門道歉，他們希望對方負起責任。而該校長表示，已成立專案小組調查，會視乎結果對涉事女教師作出處分，但又指相信事件屬溝通上出了問題。

事件源於1名TikTok網民拍片爆料，指烏泰他尼省有學校的女教師處罰1名女學生，因為女生沒有穿底衫回校，令人震驚的是，女教師竟命令數名男學生站起來，一起盯着該女生的胸部，事件傳至家長耳中，隨即在家長群組內瘋傳。

有相信是該校畢業生的女網民質疑，女學生無穿底衫應該沒有犯校規，女教師是用何種權力作這種處分，而要求數名男生對女生作出「𥄫胸」處罰，明顯是不恰當。女網民甚至質疑女教師的行為已違反教師操守，即使女教師認錯道歉，也難以彌補女生在心靈及精神上的創傷，進一步追問校方會如何處理及補償等。網民認為女教師行為明顯失了分寸，可能嚴重損害女生自尊，甚至改變一生，校方應慎重處理。

其後Twitter及facebook等社交媒體相繼有人爆料，指校內還有男教師性騷擾女學生，想約女學生單獨外出，更有男學生偷拍女同學如廁等情況。

當地傳媒聯絡受害女生家長帕育，她稱女兒當晚回家已向家人提到被處罰的事，女教師隨後有登門道歉，家人未有請她吃閉門羹，因希望她為過失負責。帕育認為許多學生尋短的個案，都涉及教師和校方的失當行為，希望同類慘劇不再發生。該校其他家長指，他們有在家長群組討論事件，即使女學生可能存在過失，但處罰方式太過分，要男學生一起盯着女同學胸部看太過火，促請學校尊重學生人權。

涉事的烏泰威塔亞康學校（Uthai Wittayakom School）校長巴社回應當地傳媒指，校方聞訊已即時向女學生及家長道歉，並成立專案小組調查事件，現時先對女教師做口頭警告，查明後會按註冊教師守則懲處。他相信事件可能是溝通上出問題，會聽取家長意見，並且保證無下次。

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文章授權轉載自《香港01》

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