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鼓勵單身員工積極脫單！佛心市長推「約會津貼」 給錢還送假期

香港01 / 李納德
菲律賓市長喬伊斯分享情人節約會津貼，被網友大讚。示意圖／Ingimage
菲律賓市長喬伊斯分享情人節約會津貼，被網友大讚。示意圖／Ingimage

這是傳說中的良心上司嗎？情人節竟然有單身狗友善措施出爐！菲律賓西達沃省的自治市市長日前在facebook公布，單身員工只要在情人節當天成功約會，就可以得到約會津貼，當天可以放假之餘，更可收到他自己「掏荷包」提供的2000披索（約1074新台幣）津貼，「善舉」被網友讚爆。市長接受菲媒訪問時，稱為了單身員工的幸福，這些津貼都是小事，笑言有很多人就計劃查詢，但目前未有單身員工成功提交約會證明。

為鼓勵單身員工脫單，竟然送假期及獎金「利誘」他們主動去約會？馬尼拉南部、西達沃省自治市何塞阿巴德桑托斯（Jose Abad Santos）的市長喬伊斯（Jason John Joyce），日前在facebook貼文，「你2月14有約會嗎？」，分享他的單身員工「約會津貼」計劃，只要職員提供到約會證明，就可在情人節休假。除了送假，喬伊斯還額外提供2000披索律貼，但強調不會動用政府資金，全部是自己「掏荷包」找數。

提供約會證明也不算複雜，員工可以用社交媒體或手機訊息的截圖，證明到當天有約會或者成功約人就可以。為免他們玩得太開心忘記上班，放約會假的同事必須再提供2月15日有返工的照片，否則要退還假期及津貼。他還溫提大家不應該和有伴侶或已婚人士約會。

措施被網民讚爆，喬伊斯接受當地傳媒訪問時指，「為了單車人士的幸福，這只是小事」。他坦言只是學習北甘馬磷省巴蘇德市市長達沃科（Adrian Davoco），因為對方容許市政人員在情人節休假尋找真愛，他除此還想到員工應該要有約會津貼作鼓勵，員工知道後非常高興。達沃科接受菲媒訪問確認事件，稱容許單身員工請假，但前提是有人要留守辦公室。

喬伊斯透露已收到不少關於約會假的訊息，但仍未有單身同事成功提供約會證明，「有趣的是，全國各地都有市民想參加計劃」。

菲律賓市長喬伊斯分享情人節約會津貼，被網友大讚。圖／Jason John Joyce fb圖片
菲律賓市長喬伊斯分享情人節約會津貼，被網友大讚。圖／Jason John Joyce fb圖片

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文章授權轉載自《香港01》

單身 情人節 馬尼拉 菲律賓

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