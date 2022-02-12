女乘客要求空姐「幫老公倒茶」 男方醒來大驚：我老婆在貨艙裡

搭乘飛機時，有些乘客會向空服員索取毯子、茶水，日前一名阿聯酋航空空服員珊卓拉（Sandra Kwon）分享，日前有位女乘客向她要求「在我老公睡醒時，送上一杯熱綠茶，裡面要加糖、牛奶」，等到男子醒後，珊卓拉送上茶水，男子才驚訝表示「我老婆上週過世」。

珊卓拉在TikTok分享，她上前詢問一名女乘客「晚安，夫人，我能為您提供一些點心嗎？」因為她發現這對夫妻都沒有吃東西。

這名女乘客回應「不用了，謝謝你，我不想跟吵醒我老公，他才剛度過漫長的一週」接著女子表示「我不餓，但是很冷，請再給我一條毯子好嗎？」

等到珊卓拉拿毯子給女乘客後，她又貼心的問「需要喝點熱飲嗎？」這位女乘客回覆「我這樣就可以了，但等到我老公睡醒時，你可以拿一杯綠茶給他嗎？裡面要加糖跟牛奶」。

男乘客醒來後，珊卓拉依照女子的吩咐，送上了熱茶，卻沒看見剛才那位女子，因此她跟男乘客提到了「夫人要我在您醒後，拿熱茶過來」。

該男子聽到後嚇了一跳，疑惑「我的妻子上週過世了，我搭這班飛機，就是為了帶她回家，她現在正躺在貨艙裡」。

不過，當這名男子喝了熱茶以後，發現綠茶符合他的飲食習慣，因此她向珊卓拉說「我相信你，我想妻子只是很擔心我吧」。

事後，珊卓拉表示，男乘客懷念妻子的神情，令她紅了眼眶。網友看完後，紛紛表示「雖然有點恐怖，但也很甜蜜，他的妻子仍然在照顧他」、「好感人」、「如此是我，就開始大哭了」。