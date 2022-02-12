聽新聞
test
0:00 / 0:00
女乘客要求空姐「幫老公倒茶」 男方醒來大驚：我老婆在貨艙裡
搭乘飛機時，有些乘客會向空服員索取毯子、茶水，日前一名阿聯酋航空空服員珊卓拉（Sandra Kwon）分享，日前有位女乘客向她要求「在我老公睡醒時，送上一杯熱綠茶，裡面要加糖、牛奶」，等到男子醒後，珊卓拉送上茶水，男子才驚訝表示「我老婆上週過世」。
珊卓拉在TikTok分享，她上前詢問一名女乘客「晚安，夫人，我能為您提供一些點心嗎？」因為她發現這對夫妻都沒有吃東西。
這名女乘客回應「不用了，謝謝你，我不想跟吵醒我老公，他才剛度過漫長的一週」接著女子表示「我不餓，但是很冷，請再給我一條毯子好嗎？」
等到珊卓拉拿毯子給女乘客後，她又貼心的問「需要喝點熱飲嗎？」這位女乘客回覆「我這樣就可以了，但等到我老公睡醒時，你可以拿一杯綠茶給他嗎？裡面要加糖跟牛奶」。
男乘客醒來後，珊卓拉依照女子的吩咐，送上了熱茶，卻沒看見剛才那位女子，因此她跟男乘客提到了「夫人要我在您醒後，拿熱茶過來」。
該男子聽到後嚇了一跳，疑惑「我的妻子上週過世了，我搭這班飛機，就是為了帶她回家，她現在正躺在貨艙裡」。
不過，當這名男子喝了熱茶以後，發現綠茶符合他的飲食習慣，因此她向珊卓拉說「我相信你，我想妻子只是很擔心我吧」。
事後，珊卓拉表示，男乘客懷念妻子的神情，令她紅了眼眶。網友看完後，紛紛表示「雖然有點恐怖，但也很甜蜜，他的妻子仍然在照顧他」、「好感人」、「如此是我，就開始大哭了」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言