人妻死前許願跟前男友「做最後一次」 夫崩潰：要幫她實現願望嗎？

國外一名男性分享妻子臨死前的心願：「和前男友上床」。他因此陷入天人交戰，不知道要實現或拒絕妻子的願望。

原PO解釋結婚10年的妻子被診斷出癌症末期，最多只能再活9個月。他表示自己深愛妻子，不知道妻子離世後該何去何從，知道噩耗後他盡最大努力希望讓妻子最後的時光變得美好，並設法實現她所有願望。但妻子最近表示她的願望清單最後一件事是與以前的伴侶發生性關係。

原PO震驚詢問原因，得到殘酷的回答：「妻子認為對方是身體最契合的情人。」

原PO坦承自己聽到妻子心願時感到憤怒且遭背叛。但因為妻子快死了，似乎不得不答應她的請求。他向網友網友求救，表示：「不知道要跟誰說。」

網友幾乎一面倒認為不該同意妻子的請求：「我會把妻子和她的東西放在前任面前，等他們完事後親妻子的臉頰說：『別了，婊子！』」、「問問妻子誰會在剩下的9個月照顧她」、「只有2種選擇：拒絕她並立刻離婚，或同意她並永久斷絕關係。是的，這很殘酷，但我不在乎」、「就算妻子快死了也不能拿這個『籌碼』傷害你」

也有網友安慰原PO，提到生病的妻子或許不同以往了：「希望你未來區隔這些記憶，劃分出『生病時的她』跟『原本的她』，珍惜你們過往美好的回憶」。