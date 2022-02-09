長子已經19歲！媽媽連生10個兒子後 39歲生下了女兒

蘇格蘭女性布蕾特（Alexis Brett ）生下10個兒子後，在39歲時終於生了女兒卡麥倫（Cameron）。

布蕾特和丈夫大衛（David）始終渴望擁有一個大家庭，但他們不在意孩子性別，並非想要生女兒才生這麼多孩子。布蕾特透露卡麥倫從醫院回家時，全家都很激動，認為她就像家裡的公主，有4歲到19歲的哥哥陪在她身旁、永遠支持她。

大衛表示哥哥們在卡麥倫身邊時會表現得比較好，例如他們會「保持安靜以免吵醒她」。哥哥也會幫忙抱卡麥倫並餵她吃東西。

布蕾特效率奇佳的維持家中整潔，每周洗49次衣服，每天都會吸地板，且毫無怨言。她曾在卡麥倫出生後受訪時指出不想再生更多孩子，但去年五月又生下第11個兒子。