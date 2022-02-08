沒有葵花寶典也要自宮！ 英國邪教倡閹割還全程直播

近日，英國警方逮捕一眾邪教組織成員，而該邪教鼓吹男性自宮，還有專門的地點進行閹割手術，並將過程發布到網路上，邪教主謀更自稱「太監製造者」。

綜合外媒報導，英國芬斯伯里公園（Finsbury Park）的一間住處的地下室，成為專門移除男性生殖器的地方，警方破獲後發現背後涉及北倫敦的一個邪教組織，並逮捕七名男子，主謀更自稱「太監製造者」。

警方花費三天時間調查蒐證後，更發現閹割過程會在按次付費的成人頻道播放，而且頻道也會在推特上宣傳。

這些接受閹割的男性會在網路上交流，並自稱「Nullos」，而「Nullos」並非只發生在英國，外媒指出，由於不認同自身性別，越來越多人選擇閹割。全世界估計有一萬名以上的男子自願成為「Nullos」，且超過一半的人是選擇自行切除，或是找醫生、獸醫進行手術。

而過去與「Nullos」有關的一重大事件，涉及一名23歲的日本藝術家杉山真央（Mao Sugiyama），杉山真央在2012年閹割，並將切除的部分佐以蘑菇、西芹製成料理，並邀請外人一同享用，入場票開價160英鎊（約新台幣6034元），參與者須簽署棄權書，如果他們生病，杉山真央無須承擔任何責任。當時約有70人參與該活動，最終有5人選擇吃下，但杉山真央隨後也遭警方依猥褻暴露罪送辦。此外，18世紀的俄羅斯也曾出現一邪教組織「Skoptzy」，要求10歲以下的男孩閹割，以保聖潔。