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社區垃圾桶全數「秘密歸位」？ 女埋伏終於發現藏鏡人

聯合新聞網 / 綜合報導
女發現幫忙歸位垃圾桶的秘密客。圖／取自wearegreenbay
女發現幫忙歸位垃圾桶的秘密客。圖／取自wearegreenbay

美國女性蘆藤格（Melody Luttenegger）和家人去年11月搬到威斯康辛州城鎮。她發現連續好幾個星期，在垃圾車收完她家垃圾後，垃圾桶會「自動」回到他們車庫裡，埋伏後終於找到藏鏡人。

在美國，住獨棟房的屋主要將垃圾桶放在車道讓垃圾車收，垃圾車收完垃圾後，屋主須將垃圾桶拉回家裡。蘆藤格表示，她家的車道很長，一開始以為是收垃圾公司好心幫他們「歸位」，蘆藤格的丈夫也說他沒有拉回垃圾桶。

疑惑的蘆藤格決定一探究竟，她在耶誕夜前一天，事先準備好小禮物，帶著她9個月大的兒子守在家裡，早上8點21分，「神秘客」現身車道。

原來他是住附近的75歲退休老人龐茨洛夫（Dick Pontzloff）。龐茨洛夫表示：「我退休時很厭倦整天無所事事，所以我開始幫每個人歸位垃圾桶。」龐茨洛夫喜歡別人叫他「迪克」，還說自己不怕冷。

龐茨洛夫笑說：「我大半輩子都住威斯康辛州。我一直很喜歡冬天，即使一月有天早上只有攝氏零下18度，我也不覺得很糟。」

龐茨洛夫總是騎著腳踏車，在固定收垃圾的禮拜四挨家挨戶為居民推垃圾桶。龐茨洛夫提到自己戴口罩的原因是「會讓臉變得好看且保暖」。他認為要善待所有人，「這是你必須做的事。人都會有需要協助的時刻。」

蘆藤格提到，接受陌生人的舉手之勞有種難以解釋的感覺，「他（龐茨洛夫）甚至沒意識到自己做了這麼美好的事，以及我們多麼感激。」

龐茨洛夫在幫大家推垃圾桶大約1個小時後，繫緊鞋帶踏上歸途。龐茨洛夫也會在垃圾回收日盡份心力，只因自己「喜歡動一動」。

垃圾車 車道

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