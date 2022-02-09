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結婚生子喪夫都在同一年 雙胞胎姊妹歡慶100歲生日
美國雙胞胎姊妹諾瑪（Norma Matthews）和愛笛（Edy Antoncecchi）出生後就沒分開過，她們甚至同一年結婚、生子、喪夫，去年12月兩人歡慶100歲生日，嚷著彼此要永不分離。
姊妹同住移動屋子裡2個獨立房間，照顧者平時會開車帶她們四處繞繞。每周四她們都會去教會聽音樂。
她們來自一個義大利移民家庭，出生後就共用一個房間。諾瑪喜歡藝術、花俏的衣裝；愛笛愛彈鋼琴且低調內斂。
她們在同一年結婚，婚後仍住得很近，經常搭車找彼此。曾任髮型師的諾瑪常穿得像電影明星；愛笛則是位溫柔的護理師，兩人擁有雙胞胎絕佳的默契，好比諾瑪生病時，愛笛便能感覺到。當諾瑪想著：「我想打電話給愛笛」時，愛笛就打給她了。
2人還在同一年各自生下她們第1個孩子，並在結婚51年後在同年失去丈夫。其後2人一起走過喪夫低谷，搬去佛羅里達州的移動房子裡。
諾瑪表示：「我們不能沒有彼此，我們一起來。」愛笛接著說：「我們一起走。」
雙胞胎受訪後握著對方的手，緩緩走向出口，步出一扇門去吃午餐。
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