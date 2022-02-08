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影／新娘差點燒了自己婚禮！攝影師神救援 網笑：新郎在幹嘛？
婚禮對於新婚夫妻來說，可說是記憶深刻的一件大事，近日卻有一名女網友表示，她差點燒了自己的婚禮，但還好有攝影師急忙救援，整件事一定也在夫妻之間留下難忘回憶。
女網友emilyljackson在TikTok分享她在婚禮上與老公開心地跳舞，正當她把花束放在擺滿蠟燭的桌子上時，花束便被蠟燭點燃，她驚慌失措，還好在一旁的婚禮攝影師一把將著火的花束甩在地上並踩踏才把火撲滅。
@emilyljackson Redemption since TikTok took it down for unsafe acts ##HoldMyMilk #weddingfail #ohno #weddingbouquet #oops #foryou ♬ original sound - Emily Jackson
網友也表示「新娘怎麼會把花束放在整桌蠟燭的桌子啦？」、「新郎都沒做事」、「影片中的奶奶拍手拍錯人了，明明是那位攝影師將火踏熄的」、「超怕新娘的婚紗會著火」、「到底是誰放這麼多蠟燭在桌上的？」
攝影師在影片發出後表示「新娘是被要求把花束放到桌上的，她不傻，我也沒有因此生氣」。網友紛紛留言「做得好！是妳救了他們」、「妳好勇敢」、「妳好厲害，妳超冷靜的」、「妳是真正的英雄」、「我也想要請你來我的婚禮」、「妳真的好勇敢，居然敢一把抓起著火的花束還將它踏熄」。
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