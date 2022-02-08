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相差37歲奶孫戀屢遭批 62歲的她傳20年前雙人照片反擊
有年齡差距的戀愛很常引起話題，感情也常遭外人批評，近日就有一名62歲外國女網友分享，她與25歲老公將一起過生日，消息一出引來大量網友抨擊「他們不可能真的在一起，應該只是為了流量」。
原PO常常在TikTok分享62歲的她與25歲老公的生活，雖屢遭網友酸言酸語，但她近日分享一則回顧影片，可以看到這對夫妻20年前照片與現在的對比，她表示他們過得很開心，且沒有要其他人的認同。
@oliver6060 We are happy and we’re not asking for your approval @kingqurannewpage #28DaysOfEucerin #agegapcouple #couplegoals #agegap #husbandandwife ♬ Thats What I want - most underrated 🥱
網友紛紛留言「開心就好」、「祝福妳，希望妳可以一直都有勇氣活出最真實的自己」、「只要祝福他們就好了，這不甘我們的事」、「你們是我在抖音上最喜歡的人，很開心可以看到你們這麼恩愛」、「這是他們家的事，其他人不該這麼多嘴」。
也有網友給予負面留言「這感覺不合法」、「這是不對的」、「她42歲的時候，那個男生只有5歲」、「他還只是個孩子」、「我被嚇到了」、「他們不可能真的在一起，應該只是為了流量」、「他想拿到遺產？」
@oliver6060 Coming through the ☁️ #ITriedItIPrimedIt #fyp #period @kingqurannewpage ♬ original sound - jadeen 💕
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