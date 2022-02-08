蘇格蘭女瓶中信 漂浮25年被挪威的她撿到

蘇格蘭女性芭肯（Joanna Buchan）8歲時參加校外教學搭船時，丟了瓶中信到海裡，25年後住在挪威的女性哈嘉（Elena Andreassen Haga）在當地沿海島嶼撿到這漂流1287公里的瓶中信，日前透過社群平台與芭肯相認。

37歲的哈嘉表示，她和6歲兒子2020年夏天發現這個綠色瓶子時，就看見裡面有東西。他們小心翼翼打開後，讀到一封字跡工整的信件，上面寫著小女孩對甜食的喜愛、寵物狗及學校生活種種，最後以「順道一提，我討厭男生」作結。

哈嘉發了臉書私訊給芭肯，但芭肯直到上月24日才看到訊息。哈嘉透露自己的父親61年前也在同一個地區發現一封瓶中信。

現年34歲的芭肯目前在澳洲當醫生。她看到哈嘉的私訊後，立刻確認是自己的字跡，還說信裡詳述了「我的大房子以及我對泰迪熊的熱愛」。

芭肯指出重溫這封信讓她樂不可支：「信裡有很多可愛的句子，比方當時我認為很重要的東西、我希望告訴老師的想法。」