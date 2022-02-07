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哪「門」子防疫怪招？蘇格蘭花1千萬切教室門 網酸：屋頂也拆吧

聯合新聞網 / 綜合報導
蘇格蘭議會將花1千萬裁切教室門。示意圖。圖片來源／ingimage
蘇格蘭議會將花1千萬裁切教室門。示意圖。圖片來源／ingimage

蘇格蘭議會通過500萬英鎊（約合新台幣1億8千萬元）防疫資金提案，要改善2000間教室通風設備。細項除了安裝空氣清淨器和風扇，還有30萬英鎊（約合新台幣1千1百萬元）要拿來「裁切教室門」，讓許多網友看了不禁吐槽：「要不要連屋頂也一起拆？」

教育部長雪莉-安妮·薩默維爾（Shirley-Anne Somerville）日前提出當地約有2000間教室通風不良，建議議會提撥430萬英鎊（約合新台幣1億6千萬元）改善問題，議會通過決議，添購了240萬英鎊風扇（約合新台幣9千萬元）及160萬英鎊（約合新台幣6千萬元）空氣清淨器，當中還包括30萬英鎊（約合新台幣1千1百萬元）「裁切教室門」費用。

反對黨大力抨擊這項計劃，其中工黨稱計畫便宜行事，且侮辱教職人員和學生。格蘭保守黨主席羅斯（Douglas Ross）則說一名退休消防員聯繫了他提到教室門「能有效阻擋火災中的熱及煙霧，不可或缺」。

議長史特金（Nicola Sturgeon）回應，若門窗「阻礙自然通風」，理當採取改善健康和安全的行動，還稱其為「基本常識」。

但不少網友不認同這項措施，紛紛表示：「開窗才是常識吧！有必要裁切門嗎？」、「新冠肺炎對人們的創造力發揮了副作用」、「這是我目前聽過的最荒謬的防疫措施！」

新冠肺炎 蘇格蘭 火災 消防員

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