夫妻翻修百年建築 驚喜發現18公尺寬「隱藏版」巨幅壁畫

美國一對夫婦尼克與麗莎（Nick and Lisa Timm）去年底買了一間在華盛頓州奧卡諾根（Okanogan）屋齡115年的歷史建築。上週裝修房子時竟發現長18公尺的「隱藏版」壁畫。

尼克表示裝修工人拆除灰泥牆後，看見長18公尺、高6公尺描繪湖泊、小屋和樹木的巨幅壁畫，當時工人認為對面牆後應該也有相對應的壁畫，一拆果不其然。

尼克透露，這棟建築歷史可以追溯到1907年左右，曾是電影院、撞球館，以及鬥雞場。他和麗莎計劃將這84坪的空間改造成酒吧和社區聚會場所。

當地歷史協會在壁畫重見天日後，找到一份1915年提及這幅壁畫的剪報，上面提及：「電影院翻新計畫包括36公尺的全景壁畫」。

尼克說壁畫部分有大面積的水漬，希望盡快修復，但因所費不貲，開了募款頁面尋求社區居民金援。翻新的酒吧原預計3月底前開幕，考量壁畫工程可能要到夏天才能對外開張。