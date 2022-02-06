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一秒惹怒義大利人！夏威夷披薩不夠看 網見「最強地雷」笑：難相處

聯合新聞網 / 綜合報導
義式料理風靡全球，根據各國不同飲食習慣，也衍生出多元的料理方式。示意圖／ingimage
義式料理風靡全球，根據各國不同飲食習慣，也衍生出多元的料理方式。示意圖／ingimage

義式料理風靡全球，根據各國不同飲食習慣，也衍生出多元的料理方式，不過小心別讓義大利人知道，否則可能只會得到鄙視的眼神。國際民調公司「YouGov」就於2021年底針對17國民眾，列出共計19種調理、食用義式料理的方式進行調查，結果發現夏威夷披薩對義大利人可能已經見怪不怪，最反感冠軍出爐反而讓台灣網友直呼「好難相處」。

這份問卷共列舉了19種調理、食用義式料理的方式，包括在披薩上加鳳梨、吃義大利麵加波隆那肉醬、肉丸、煮義大利麵時在水中加橄欖油、在有海鮮的義大利麵上頭刨上起司、把義大利麵當小菜、煮義大利麵加番茄醬等。若民眾接受度越高，數字就會越高、底部綠色越深；反之數字則會呈現負數、底部紅色也會越深。

國際民調公司「YouGov」列出19種調理、食用義式料理的方式，對全球17國民眾進行問卷調查。圖／翻攝自YouGov網頁、聯合新聞網製圖
國際民調公司「YouGov」列出19種調理、食用義式料理的方式，對全球17國民眾進行問卷調查。圖／翻攝自YouGov網頁、聯合新聞網製圖

調查結果顯示，義大利人面對這19種料理、食用方式中，獲得「可接受」評價的僅有4項，「勉強可接受」4項，其餘11項可能都會讓義大利人看了「氣噗噗」；其中最獲義大利人認可的是「吃披薩當午餐」，最不能接受的則是「煮義大利麵加番茄醬」。

有趣的是，一覽17國民眾的數據可見，最具「多元、包容、尊重」的國家竟是香港，19種獨到的義式料理都能接受，最讓香港人不能接受的則是你無意間可能做出的舉動──「料理義大利麵前捏斷麵條」。

消息傳回臉書，許多網友驚訝表示，「起司和海鮮竟然也不能放義大利麵裡」、「吃完義大利菜喝卡布奇諾也不行」、「為什麼義大利人這麼難相處？」、「等等，原來吃披薩是用叉子吃嗎？」、「原來不能放番茄醬唷？」。

義大利 海鮮 橄欖油 鳳梨 香港

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