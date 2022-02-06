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過年鬼故事！在泰國飯店房內找不到手機　撥打自己號碼接電話的竟是...

香港01 / 撰文： Goody25

最恐怖的靈異故事，不用多玄幻，愈簡單的靈異故事其實就愈可怕。

一名部落客給大家分享一個親身靈異經歷，這個故事的恐怖在細節裡。看完故事之後，細思極恐仍有「後勁」，然後起一身的雞皮疙瘩……

這名部落客是與丈夫同遊泰國，兩人原本預定了景觀房，在抵達飯店時卻被告知房間已滿。飯店直接安排兩人入住走道最尾端的房間，即便部落客心中不滿，但卻因為人生地不熟，所以「多一事不如少一事」，就不打算追究。這間房間位於安全通道旁，經過時可以看見安全通道上一閃一閃的綠色燈光。打開房門，飯店房間是東南亞風格設計，由於陽台被對面的一道牆遮擋，基本上陽光是全堵著了，即便是大中午房間內仍沒有一絲的陽光。

房間的氛圍壓抑，部落客踏入房內就覺得不適。入住之後，部落客開始收拾行李，忽然開著震動模式的手機就不見了，找了許久也沒有發現手機的蹤影。於是部落客的丈夫用手機撥打電話，試圖幫妻子找手機。沒想到，部落客的手機被接通了，然後對方在電話的另一頭沒有作聲。該通話維持了7秒的通話時間。兩人猜想，手機掉在飯店櫃台，於是跑到櫃台去查詢，但服務員表明並沒有撿到手機。當兩人回到房中，一進門就看見手機就在床上。她與丈夫對望了一下，想著剛剛二人明明找了許久，怎麼可能沒發現在床上了呢？而且剛剛在房中撥電話尋找，也有接通，如果房間當時只有兩人，那是誰接通這通來電呢？部落客翻查手機，沒有剛才的通話顯示，但丈夫的卻顯示有通話7秒。

最讓人匪夷所思的還在部落客的留言區，有人指泰國該地當年經歷了大海嘯，當年災情慘烈。也有人認為，這件事或許不是靈異，而是更可怕的人為， 或許有歹徒藏匿在房中企圖偷取錢財和對遊客不利。的確，人有時候比任何神秘力量更可怕。

延伸閱讀：

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細思極恐｜睇睇下戲突然有陌生人叫自己快啲離開戲院　原因極恐怖

文章授權轉載自《香港01》

泰國 手機 海嘯

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