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日動物園猛虎逃亡演習 遭追捕「老虎」真身秒被認出網讚可愛

香港01 / 撰文： 李納德
日本有動物園進行動物逃亡訓練，模擬有老虎在地震發生後逃走，但許多網民一眼認出這是「巧虎」。圖／翻攝自【公式】横浜市立よこはま動物園 ズーラシア Twitter
日本有動物園進行動物逃亡訓練，模擬有老虎在地震發生後逃走，但許多網民一眼認出這是「巧虎」。圖／翻攝自【公式】横浜市立よこはま動物園 ズーラシア Twitter

別認錯，雖然牠外表不算威猛，但這的確是老虎，只是特的名字應該叫「巧虎」！日本橫濱動物園日前趁著休園日舉辦「動物逃亡訓練」，模擬園內的蘇門答臘虎因地震逃走，訓練職員捕獲老虎的流程。雖然是認真訓練，但就照片所見，雙腳行走的「老虎」太有喜感，網民一眼認出這明明是兒童動畫角色「巧虎」，大讚扮得很可愛，更笑言巧虎去動物園玩竟然不小心被捉到，更猜牠被捉可能是因為「裸跑」。

橫濱市立動物園Zoorasia日前上傳爆笑的「動物逃亡訓練」，園方趁休園日，模擬發生大地震後有蘇門答臘虎逃到花園的情況，職員要進行「捕獲訓練」，應對發生天災的突發情況，形容是重要培訓。當地傳媒指，該園養了4隻蘇門答臘虎，1公3母，這項訓練每年都會舉行，但去年因疫情關係而暫停。

不過，配合職員演練的老虎，竟然不是4腳行走，而是雙腳站著跑得像個人類，細心一看更和卡通角色撞樣。照片所見，老虎在花園路上舉高雙手逃亡，職員開車尾隨，最後將牠迫進隧道後，6名職員用繩網合力圍捕，老虎終躺在網上束手就擒。

許多網民看片段即一眼認出，該頭逃亡的「老虎」明明就是兒童動漫角色巧虎，大讚扮得很可愛，「感謝職員努力工作」、「雖然工作人員很認真，但老虎很可愛」。網民爆笑稱雖然是重要訓練，但第一隻逃出來的老虎太有喜感，又指虎同學原本在公園散步得很開心，「來園的島次郎（巧虎）是不是不小心被捉了！」。

有留言笑稱如果動物園跑出1隻巧虎，很大機會被小朋友包圍，又紛紛猜測牠被捉的原因與衣著有關，因卡通巧虎都會穿好衣服，「牠被捉可能是因為裸跑」，又笑稱這訓練證明動物園的老虎真的是「工讀生」扮的。

《可愛巧虎島》是日本人氣幼兒動畫，港台也有不少粉絲，講述主角功虎的生活日常，角色主要是擬人化的動物。

延伸閱讀：

清潔工闖動物園禁區摸老虎　手臂險咬斷　瀕危馬來亞虎無辜遭射殺

新年大駕光臨？「老虎」現濟南地鐵嚇壞乘客　網民：快叫武松加班

文章授權轉載自《香港01》

日本 動物園

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