私人土地被亂停車申訴無效 地主氣炸反擊開車停法院門口

日本神奈川縣橫濱地方法院的大門1月31日被人停了一輛汽車，一連停了3天，只見汽車車窗貼滿了紙條，紙條上面寫了原委，原來該位車主是名地主，因為自家土地被車輛亂停車，但向公家單位申訴都無效，甚至還被法院以「不能動對方私有財」判敗訴，他便藉此方式抗議，而新聞一出後，不少網友也笑翻稱「一套法律各自表述」。

根據「日テレNEWS」報導，這名車主的土地被不明車輛停放後，曾找過員警處理，但警方卻回應「這不是公家道路，你要去找法院處理」，而他向法院提告後，法官也稱「你不能亂動對方的私有財產」，申訴無門後，便想出將車停在法院，以示抗議。

該名車主從1月31日停到2月3日，法院曾試圖找警方處理，但警方仍稱這不是公家道路，只能由法院自行向車主協調，而日本新聞播出時，法院仍沒有對策，仍在與地主協商。

新聞一出後，便被轉傳到PTT八卦版，許多網友紛紛笑翻，留言稱「你竟敢用我的魔法對付我」、「以後大家都知道法院等於免費停車場」、「法警怎麼讓他停？」、「這邏輯正確」、「停在台灣法院不會討論，會直接拖走」、「好險台灣法院土地都是公家的」、「法律有漏洞怪法官」、「打臉推」。