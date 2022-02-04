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多倫多大學宿舍營造節日氣氛卻搞烏龍 住宿生驚見紅包內全是冥鈔

香港01 / 房伊媚
加拿大多倫多大學研究生宿舍2022年2月1日在宿舍入口的前台放了一些紅包，供宿生自行領取，宿生發現裡面裝着的是冥鈔。圖為2022年2月3日，宿生在Instagram分享照片，展示他們收到的冥鈔。（Instagram@uoftmemes）
加拿大多倫多大學研究生宿舍2022年2月1日在宿舍入口的前台放了一些紅包，供宿生自行領取，宿生發現裡面裝着的是冥鈔。圖為2022年2月3日，宿生在Instagram分享照片，展示他們收到的冥鈔。（Instagram@uoftmemes）

加媒2月3日稱，加拿大多倫多大學（University of Toronto）研究生宿舍在農曆新年期間向宿生發紅包，但宿生發現，紅包裡面裝着的是中國人用來燒給先人的冥鈔。

加拿大新聞網站The Strand於2月3日稱，多倫多大學研究生宿舍（Graduate House）2月1日（年初一）當日在宿舍入口的前台放了一些紅包，供宿生自行領取。宿生打開紅包後發現自己收到的是冥鈔，覺得非常不吉利，於是為紅包和冥鈔拍照，然後在多個社交平台談及此事。

有宿生稱，冥鈔上面用英文寫着HELL BANK NOTE（天地銀行紙幣），即使不懂中文的人也應該知道它不是用來送給活人的東西。因此他們懷疑有人故意向宿生派發冥鈔。有學生為之生氣，認為發冥鈔的行為是種族歧視和人身攻擊。

研究生宿舍已發電郵向宿生道歉。他們指職員原本只是希望在宿舍內營造節日氣氛，在宿生表達意見前，他們並不知道團隊犯下這錯誤，他們並沒惡意。

延伸閱讀：

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文章授權轉載自《香港01》

紅包 多倫多 加拿大 宿舍

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