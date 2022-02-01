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日醫院擺「這漫畫」被刷一星負評 他怒轟醫生：一定討厭小孩

聯合新聞網 / 綜合報導
許多醫院或診所都會在候診間擺放報章雜誌，以便民眾打發時間。示意圖，非新聞當事照。圖／Ingimage
許多醫院或診所都會在候診間擺放報章雜誌，以便民眾打發時間。示意圖，非新聞當事照。圖／Ingimage

許多診所都會在候診區放漫畫、雜誌或報紙，在智慧型手機尚未普及的年代，這些刊物可說是民眾打發時間的良藥。近日，日本一間醫院慘收一星負評，一名患者看到候診間放了「這套漫畫」後大動肝火，直指「我覺得醫生一定很討厭小孩」，還怒嗆「全日本大概只有這間醫院會放這種書吧」，進而掀起網友熱議。

日前，一名網友透過Google搜尋某醫院的休假日時，意外被一則負評吸引目光，有網友憤怒地給了該醫院一星評價，更指責「我覺得醫生一定很討厭小孩」。該篇評論中寫道，「算我拜託了，不要在繪本旁擺放《彼岸島》的漫畫，小朋友不小心看到的話，恐怕會有心理陰影的，全日本大概只有這間醫院會放這種書吧」，字裡行間透露出滿腹的無奈與憤怒。

並非因為醫療照護或人員服務有疑慮，而是因為擺設的漫畫問題引發怒火，離奇的負評理由立刻引發日本網友討論，不少粉絲笑稱「《彼岸島》是一部搞笑漫畫」、「爆笑後可能會增強免疫力」、「《彼岸島》描繪了為了保護村莊，男子漢勇敢挺身而出的漫畫呢」，許多人也分享黑暗經驗，呼籲診所、醫院真的要慎選書籍，「小時候常去的醫院只有放恐怖漫畫，等待的時間太無聊了，我根本沒得選，只能看下去」、「小時候我在診所看了《漂流教室》，因此受到傷害了」。

日本漫畫家松本光司創作的《彼岸島》至今連載滿20周年，該作品目前出到第三部，曾被翻拍成真人電影及電視劇，頗具知名度。該漫畫主要描寫人類與吸血鬼對抗的故事，但劇情與畫面相當血腥、殘忍，較不適合年幼的讀者閱讀。近來，《彼岸島》更因為劇情發展出乎意料，或是畫面過於獵奇、超乎常理，而被許多網友吐槽，甚至因此成為網路迷因。

日本漫畫家松本光司創作的《彼岸島》至今連載滿20周年。圖／週刊Young Magazine官方推特
日本漫畫家松本光司創作的《彼岸島》至今連載滿20周年。圖／週刊Young Magazine官方推特

日本 漫畫 患者

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