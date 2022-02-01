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越南2省開戰「比誰家女兒最多」 冠軍家庭一字排開超壯觀

香港01 / 李納德
冠軍家庭有14名女兒，長女說還有5個弟弟，家庭大合照非常多人。 圖／截自fb粉專「Hà Tĩnh」圖片
冠軍家庭有14名女兒，長女說還有5個弟弟，家庭大合照非常多人。 圖／截自fb粉專「Hà Tĩnh」圖片

家有5名女兒，竟然算少？越南義安省及河靜省的社群專頁日前展開了一場另類比賽，號稱「尋找最多女兒的家庭」。事源義安省有網友上傳5名女兒的照片，以為一家5個女已很罕見，未料挑起戰火，2省網友紛紛尋找「多女」家庭，後來更有美容院提供獎品，冠軍家庭每名女兒都能獲得2000萬越南盾（約新台幣24500元）的禮品。慢慢網友發現家庭女兒數是以雙數計，11個女已夠組足球隊，後來更出現12個女一字排開的畫面，場面十分壯觀。

不過12個女不算最多，賽事最後由有14姊妹的家庭獲勝，將獲逾2億越南盾（約新台幣24.5萬元）的獎品。2專頁比得很認真，會核實家庭狀況，14姊妹的長女受訪時，大爆她還有5名弟弟，即是有19個兄弟姊妹，背後故事再引來網友熱議。

香港家庭一家有3個女已經算多，而越南兩相鄰省份，最近舉行了場令人嘖嘖稱奇的比賽，對賽雙方為義安省facebook專頁「Nghệ An」和河靜省的facebook群組「Hà Tĩnh」，均坐擁百萬粉絲。事件起因是1月18日義安省有網友上傳5名女兒的照片，笑言一家有5個女兒很罕見，未料引爆一場被當地傳媒形容作「尋找最多女兒的家庭」比賽，因為「鬥多女」的比賽方式搞笑，吸引網餓關注，更點燃了兩省網餓勝負欲。

結果證明，家中「只有」5個女兒完全不夠看，河靜省很快有網民上傳「6公主」照片，7個女、8個女的家庭接連出現。其後義安省有美容院決定向最多女兒的家庭提供獎金，若該家庭經審查後確認是最多女兒，每名女兒可獲價值2000萬越南盾的獎品，於是戰況更激烈。

雙位數女兒的家庭很快現身。白熱化階段，義安省一度推出11姊妹隊，已夠組足球隊,惟河靜省成功找到12姊妹家庭，一字排開合照展示爭勝決心，帖文形容「河靜不輕鬆放棄」。即便12名女兒人數已非常壯觀，但原來仍非最終數字，河靜省其後上傳真正的「王牌」－－擁有14女兒的家庭，更公布了各女兒的名字及年齡，成為冠軍家庭並獲宣布將獲逾2億越南盾的禮品。

冠軍家庭有14名女兒，長女說還有5個弟弟，家庭大合照非常多人。 圖／截自fb粉專「Hà Tĩnh」圖片
冠軍家庭有14名女兒，長女說還有5個弟弟，家庭大合照非常多人。 圖／截自fb粉專「Hà Tĩnh」圖片

最先上傳5名女兒照片的網友Truong Thanh Tung受訪指，參賽家庭2天內會收到專頁管理員的聯繫，要求出示證明。雖然比賽是自發性的，但公平起見要提供準確資料，因為部分網民隨口說「我家有十幾姊妹」，後來發現只是婚禮照片。

有眼利網民看14名女兒的年齡，發現大姐和小妹足足差了27年，「大姐的孩子肯定比小姨大」。冠軍家庭的長女、63歲的Pham Thi Huong稱，父親Pham Ngoc Hoa在4年前過身，其實他們合共有19兄弟姊妹，她還有5個弟弟，3名妹妹已過世，「我們是團結又幸福的家庭」。

年齡差這麼大，長女解釋他們有2個媽媽，第一任媽媽生了11個子女，第二個媽媽生了8個。社群專頁的人員花了6小時，特意前往河靜省鄰近老撾的香山縣山西公社查證，社長稱 Pham Ngoc Hoa的確有2任妻子，所以才生到這麼多小孩，首任妻子已過世，第2任妻子搬到南部生活。

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文章授權轉載自《香港01》

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