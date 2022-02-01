印度男子玩滑翔傘 飛上天後繩索斷裂墜落慘死

印度驚傳「滑翔傘事故」，一名35歲的男子芶芶以（Pankaj Gogoi）日前為了慶祝印度共和國日，與友人至阿薩姆邦（Assam）的國家公園旅行，順道在當地體驗滑翔傘運動，想不到才起飛幾秒安全繩就鬆脫，他因此從200英尺（約61公尺）的高空中墜落死亡。

根據外媒報導，芶芶以近日與友人前往「迪布魯-賽霍瓦」（Dibru-Saikhowa）國家公園旅行，並在在貴然地區（Guijan Area）的迪布魯河（Dibru river）河畔，體驗滑翔傘運動。

然而根據推特貼文指出，芶芶以參與的體驗活動是由非法開設的「天地度假村」（Skyland Resort）舉辦，影片中可見，他身上沒有其他防護設備，他在沙灘上助跑數十秒後飛上空中，接著卻因滑翔傘上繩索鬆脫或斷裂墜落，緊急送醫後不治身亡。

蒂恩蘇基亞鎮（Tinsukia）當地警司（Superintendent of Police）表示，目前正在針對事發業者及工作人員調查，驗屍工作也同步進行中。芶芶以已將事故初步調查報告提交警方參考。