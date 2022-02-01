印度男子玩滑翔傘 飛上天後繩索斷裂墜落慘死
印度驚傳「滑翔傘事故」，一名35歲的男子芶芶以（Pankaj Gogoi）日前為了慶祝印度共和國日，與友人至阿薩姆邦（Assam）的國家公園旅行，順道在當地體驗滑翔傘運動，想不到才起飛幾秒安全繩就鬆脫，他因此從200英尺（約61公尺）的高空中墜落死亡。
根據外媒報導，芶芶以近日與友人前往「迪布魯-賽霍瓦」（Dibru-Saikhowa）國家公園旅行，並在在貴然地區（Guijan Area）的迪布魯河（Dibru river）河畔，體驗滑翔傘運動。
然而根據推特貼文指出，芶芶以參與的體驗活動是由非法開設的「天地度假村」（Skyland Resort）舉辦，影片中可見，他身上沒有其他防護設備，他在沙灘上助跑數十秒後飛上空中，接著卻因滑翔傘上繩索鬆脫或斷裂墜落，緊急送醫後不治身亡。
蒂恩蘇基亞鎮（Tinsukia）當地警司（Superintendent of Police）表示，目前正在針對事發業者及工作人員調查，驗屍工作也同步進行中。芶芶以已將事故初步調查報告提交警方參考。
Tragedy! #PankajGogoi dies due to paragliding at Skyland resort illegally opened at Dibru Saikhowa NP Assam. He fell 200 feet above the rope with his bare hands. There were no belts on his body. pic.twitter.com/lSM4jfdVm8— 𝐏𝐫𝐢𝐭𝐡𝐢𝐬𝐡🇮🇳 (@2prithish) January 28, 2022
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