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高雄燒不停！今新增17例本土、38例境外移入 無死亡個案

影／狠心媽媽將3歲女扔入圍籬 棕熊起身聞味遊客嚇壞

聯合新聞網 / 綜合報導
烏茲別克一名女子狠心將3歲女兒扔入動物園內的棕熊區，企圖謀殺女兒遭警方移送法辦。圖擷自Youtube
烏茲別克一名女子狠心將3歲女兒扔入動物園內的棕熊區，企圖謀殺女兒遭警方移送法辦。圖擷自Youtube

烏茲別克一名狠心母親近期帶著3歲女兒到動物園參觀，未料參訪棕熊區時，她竟將女兒舉起從4.8公尺高的圍籬扔入棕熊區，一旁遊客見狀嚇壞，立刻求助工作人員，事後監視畫面也曝光，只見女孩遭扔入後，棕熊還嚇了一跳，隨即跑到女童墜落處，甚至還聞了女童幾秒鐘，所幸工作人員急忙趕到，將女童救出送醫。

根據「太陽報」29日報導，這名母親當著所有遊客的面，將女童扔入棕熊區，園內6名工作人員立即設法將棕熊引導室內區域，接著將女童抱出送醫。動物園發言人表示，目前不清楚這名女子的動機為何，當時遊客和工作人員都試圖阻止她，但都失敗了，女童跌入棕熊區後，棕熊祖祖（Zuzu）有慢慢地走到女童身邊，聞了她幾下後就離開。

祖祖的飼養員見狀，立刻將牠引誘到園區內部，讓工作人員可以順利將女童救出，雖然女童因摔傷受有腦震盪、割傷和瘀傷等症狀，但完全沒有被祖祖的尖牙或爪子弄傷，由於女童從近5公尺的高度摔落，頭部有開放性傷口，也有輕微休克，因此園方立即將她送醫治療，目前女童身體狀況穩定，仍在持續觀察中。

至於該名母親則被警方依謀殺未遂罪嫌移送，犯案動機、作案過程仍在調查，但女子最重將面臨15年徒刑的監禁。

動物園 殺人

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