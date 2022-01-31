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沒錢也要買蛋糕！街友路邊替2狗慶生 背後心酸故事曝光

聯合新聞網 / 綜合報導
Choco在路邊替兩隻狗狗慶生。圖／取自IG
Choco在路邊替兩隻狗狗慶生。圖／取自IG

溫馨又心酸！有哥倫比亞網友直擊一名街友為兩隻狗狗慶生的畫面，他準備了蛋糕、生日帽、蠟燭，開心地為兩隻狗狗唱起生日快樂歌，並各別切了一塊蛋糕給狗狗吃，邊吃還邊擦去眼角淚水。拍攝者詢問後才知道，他是為逃離家暴才無家可歸，許多人紛紛捐款，盼能藉此幫助這一人兩狗。

Instagram網友roteloperiodismo近日分享一則短片，拍攝地點位在哥倫比亞亞桑坦德省的布卡拉曼加，畫面中可見一名男性街友與一隻黑狗、一隻黃狗，狗狗們分別趴在階梯上及地上，男子準備了一個生日蛋糕，並為兩隻狗狗帶上生日帽，接著他在蛋糕上點蠟燭、唱生日快樂歌、吹蠟燭。

男子唱完生日快樂歌後，分別各切一塊蛋糕給狗狗們，接著也為自己切了一塊蛋糕，期間他還以手擦去眼角淚水，還將自己盤中的蛋糕分給兩隻狗狗，畫面相當溫馨也令人鼻酸。

該名拍攝者與男子聊天後才得知，男子名為Choco，黃狗名叫Nena、黑狗名叫Shaggy，Choco是為了逃離家暴才導致自己無家可歸，在這期間Nena已陪伴他度過10年的生活，Nena生日在11月，而Shaggy則是拍攝當天剛好是4歲生日，他離家後與兩隻狗狗相互陪伴，一人兩狗可說是相知相惜，即使沒有家，仍要替兩隻愛犬過生日。

該影片至今已吸引63萬人次觀看，貼文寫下「他是Choco，是一位街頭居民，一直都有他毛茸茸的朋友陪伴，對於像他這樣的人，我們必須改變這個不公義的社會，並感謝錄影的人」。

許多網友被Choco的故事感動，紛紛發起愛心捐助物資，盼能藉此幫助他們。目前Choco也開設Instagram帳號joseluis.matos.7906，分享他與狗狗們的生活。他27日貼出最新貼文是他與兩隻狗狗相擁的合照，貼文寫下「會和牠們在一起直到最後」，景象相當可愛。

Choco開設IG帳號，紀錄他與狗狗們的生活。圖／取自IG
Choco開設IG帳號，紀錄他與狗狗們的生活。圖／取自IG

狗狗 生日 哥倫比亞 Instagram 街友

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