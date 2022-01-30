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返鄉開車接到「神秘電話」 父子震驚：媽媽被忘在休息站！

聯合新聞網 / 綜合報導
馬來西亞28歲男子羅伊（Roy Muhd）全家返鄉時，在中途站休息，繼續啟程後沒發現「媽媽未上車」。圖擷自TikTok
馬來西亞28歲男子羅伊（Roy Muhd）全家返鄉時，在中途站休息，繼續啟程後沒發現「媽媽未上車」。圖擷自TikTok

過年返鄉可能要開長途車，許多人都會在中間停休息站，買點零食、上洗手間，準備繼續回鄉車程，但日前馬來西亞28歲男子羅伊（Roy Muhd）一家四口返鄉時，從休息站繼續啟程，開了一段時間後，接到「陌生電話」，才發覺「61歲的媽媽還留在休息站」，嚇得他們趕緊開回休息站接母親上車。

綜合媒體報導與羅伊上傳的TikTok顯示，近日他和父母、弟弟從柔佛（Johor）開車要回霹靂（Perak）家鄉時，途中停在東甲（Tangkak）大道休息，一開始羅伊請爸媽先去上洗手間，等到爸媽都回來後，輪到他自己去休息，弟弟則是一直坐在後座睡覺。

直到羅伊從洗手間出來後，負責開車的爸爸就準備動身，開離休息站差不多1公里後，爸爸的手機接到一通「陌生電話」，羅伊替爸爸接通後，才發現是媽媽跟警察借手機，打電話給爸爸說「她被留在休息站了」。

羅伊表示，他跟爸爸接到這通電話後，被嚇了一跳，兩人同時轉頭看後座，發現「媽媽真的沒有坐在車上」，事後才得知，媽媽是趁羅伊去上廁所的時候，沒告知任何人，就又跑下車，爸爸則因為戴著帽子，所以沒有注意到媽媽下車了，坐在副駕駛座的羅伊跟全程在睡覺的弟弟，兩人也都沒發現媽媽不見了，因此鬧出了烏龍。

事後，羅伊笑稱「媽媽不但沒有生氣，還很淡定買了一片木瓜來吃」。

馬來西亞 春節返鄉

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